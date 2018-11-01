Шлагбаум наносит удар: куда жаловаться, если вашей машине прилетело по крыше

Шлагбаумы на парковках иногда опускаются и поднимаются непредсказуемо





Шлагбаумы управляются либо человеком, либо автоматикой, но в любом случае не должны закрываться, когда под ними проезжает автомобиль (железнодорожные шлагбаумы мы здесь не рассматриваем).





Вот одна из таких ситуаций: въезд на парковку офисного центра преграждает автоматический шлагбаум, который поднимается после предъявления магнитного пропуска. А вот опускается он непредсказуемо: проезжая под ним на работу, Михаил услышал глухой удар, а когда вышел из машины, шлагбаум лежал на крыше.





— Я обратился в администрацию комплекса и попросил запись происшествия, — рассказывает Михаил. — За предоставление видео с меня потребовали 500 рублей, сказав, что в комплексе работает две тысячи человек и, если каждому давать записи просто так, работа остановится. Какое-то скотское отношение. На мои претензии ответили, что правила запрещают въезд за другой машиной без прикладывания пропуска. Понятия не имею, где находится эта инструкция и кем она утверждена.







Редактор раздела «Авто» разбирался, что делать в такой ситуации.







А вот другая история со шлагбаумом: контролер проучила автомобиль, который не предъявил квитанцию. Видео: Александр Поздняк/Youtube.com







Считается ли удар шлагбаумом дорожно-транспортным происшествием?







Это важный вопрос. Например, если автомобилист не уведомил о произошедшем полицию или ГИБДД, его могут впоследствии лишить прав за оставление места аварии, если инцидент будет признан ДТП.







— Если шлагбаум ударил стоящую машину сверху, то, по моему мнению, ДТП это не является, — считает юрист Дмитрий Крисько. — На место такого происшествия необходимо вызывать сотрудников полиции, которые оформят акт, отражающий причинение вреда. Он ляжет в основу иска о возмещении ущерба.







Но юрист отмечает, что ситуация пограничная, то есть при определённых обстоятельствах может быть расценена как ДТП.





Этот инцидент, скорее всего, признали ДТП, но это не означает, что виноват автовладелец. Видео: powerfultone/Youtube.com





— Происшествие является ДТП, если возникло в процессе движения автомобиля, — объясняет представитель комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области Дмитрий Ларионов. — Если шлагбаум опустился на стоящий автомобиль — это не ДТП, если на движущийся — то да. Если есть сомнения, лучше исходить из того, что это дорожно-транспортное происшествие.







Другими словами, если автомобиль «боднул» шлагбаум или нырнул под него в момент, когда автоматика уже не успевала предотвратить закрытие, случай может считаться ДТП. Тогда необходима регистрация инцидента в ГИБДД: даже если нет претензий у автомобилиста, они могут возникнуть у владельцев шлагбаума, который тоже мог пострадать от аварии.







Можно ли отъезжать из-под шлагбаума?





Раз существует риск нарваться на лишение прав, многие предпочитают остаться на месте до приезда ГИБДД. На самом деле так сильно перестраховываться не нужно.







Пункт 2.6.1 Правил дорожного движения требует от водителя освободить проезжую часть, если его автомобиль создаёт помехи для движения: а в нашем случае, скорее всего, так и есть. Предварительно нужно сделать хорошие фото и видео с разных ракурсов, чтобы по ним можно было опознать место действия, госномер и повреждения.







После этого автомобиль можно отогнать. Кстати, даже если событие будет признано ДТП, сам по себе отъезд от точки удара не влечёт лишения прав — этой страшилкой часто пользуются мошенники. На самом деле статья 12.27 КоАП наказывает водителей, которые скрылись с места ДТП, а не просто переставили машину в безопасное место.







— Если инцидент является ДТП, регистрировать его в ГИБДД обязательно, если не ДТП — то обязательна регистрация в отделе полиции, иначе перспектив возмещения нет, — добавляет Дмитрий Ларионов.





Что делать, если угрожают встречным иском?







Излюбленная тактика владельцев стоянки — обвинить во всём автомобилиста и пригрозить ему иском за порчу шлагбаума: стоит он порядка 60 тысяч рублей, но есть и более дорогие модели.







Если автомобилист в самом деле налетел на закрывающийся шлагбаум, его могут признать виновным и взыскать ущерб, но это не относится к ситуациям, когда «шлагбаум первый начал».







Если отношения обострились, обеим сторонам придётся убеждать в своей невиновности гражданский суд, где пригодится максимум доказательств в пользу вашей версии: видеозаписи, фотографии, показания очевидцев.







Например, если шлагбаум «приземлился» в центральную часть крыши, а на записи видно, что автомобиль стоял, претензии владельцев стоянки не будут поддержаны судом.







Шлагбаумы нередко чудят





Должен ли автовладелец читать инструкции к шлагбаумам и воротам?







Если был инструктаж по технике безопасности или собрание жильцов, где пользователям популярно объяснили повадки автоматических ворот и шлагбаумов, их необходимо выполнять. Но сам факт инструктажа должен подтверждаться документально.





На платной трассе перед шлагбаумами установлены светофоры, и их требования нужно выполнять: вина Land Cruiser в данном случае достаточно очевидна. Видео: Сергей Герасименко/Youtube.com





В остальном автомобилисты обязаны соблюдать ПДД (и законы РФ), а они не подразумевают изучения тонкостей шлагбаумостроения.







Впрочем, пункт 10.1 ПДД требует тормозить при появлении опасности, которой в данном случае является закрывающийся шлагбаум. Но если он огрел машину сверху, очевидно, автомобилист не в состоянии предвидеть такую угрозу.







Кому предъявлять претензии?







— По статье 1064 Гражданского кодекса возмещать ущерб должен тот, кто причинил вред, в данном случае это арендатор или владелец территории, въезд на которую блокировал шлагбаум, — объясняет Дмитрий Присько. — Определить владельца или арендатора можно через запрос в администрацию города или, в частности, комитет по управлению имуществом и земельным отношениям.





Впрочем, как обычно, есть масса нюансов. Помимо встречного иска за порчу имущества, собственник может переложить ответственность, например, на производителя шлагбаума, если выяснится, что инцидент произошёл из-за сбоя электроники.







— На стоянках часто бывает, что шлагбаумом управляет охранник, и когда происходит конфликт, владельцы стоянки возлагают ответственность на него, а потом выясняется, что охранник даже не трудоустроен, — говорит Дмитрий Присько. — На самом деле это не более чем уловки: не устроенный официально сотрудник — это повод обратиться в прокуратуру, и в любом случае ответственность за работника несёт его работодатель. Если же виноват всё же конкретный человек, компания может переложить на него ответственность в порядке регресса.







Резюме







Итак, если вашу машину треснуло шлагбаумом, остановитесь и зафиксируйте происшествие на смартфон. Затем уберите автомобиль с проезда и тщательно сфотографируйте повреждения. Если они вас беспокоят — вызывайте полицию. Кстати, уведомление полиции снимает с вас ответственность за оставление места событий, даже если инцидент в итоге признают дорожно-транспортным происшествием.





А вообще будьте осторожны со шлагбаумами: их автоматика далека от совершенства. Видео: You_Tube_С_Айфона Новосибирск/Youtube.com





Попросите видеозапись, если шлагбаум попал в поле зрения камер. Имейте в виду, что частные компании не обязаны предоставлять вам собственные видео — только по запросу полиции или суда.







Проведите оценку повреждений и направьте досудебную претензию собственнику участка земли, на который вы пытались заехать. Самый простой вариант — найти компромисс. Если же владелец отказывается идти навстречу, подавайте иск в гражданский суд.