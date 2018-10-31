В Академгородке из окна 9-го этажа общежития НГУ выпала женщина
На месте работают следователи
Сегодня вечером в Новосибирске из окна 9-го этажа общежития НГУ
Информацию об этом подтвердили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. «Есть такой факт, следователь наш на месте. Тело женщины было установлено, жительница Академгородка», — прокомментировали в следственном управлении СК РФ по НСО.
В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.
На момент публикации получить оперативный комментарий от заведующей общежитием не удалось. По словам охранника общежития
26 октября в Октябрьском районе Новосибирска 38-летняя женщина выпала из окна 14-этажного дома.
Аналогичный случай произошёл в этом же общежитии в 2012 году — утром 16 января возле общежития НГУ
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Дмитрий Здорников
Фото Анны