В Академгородке из окна 9-го этажа общежития НГУ выпала женщина

Выпавшей женщине было 35 лет

Сегодня вечером в Новосибирске из окна 9-го этажа общежития НГУ № 8/2 выпала 35-летняя женщина.





Информацию об этом подтвердили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. «Есть такой факт, следователь наш на месте. Тело женщины было установлено, жительница Академгородка», — прокомментировали в следственном управлении СК РФ по НСО.







В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.







На момент публикации получить оперативный комментарий от заведующей общежитием не удалось. По словам охранника общежития № 8/2, заведующая находится с сотрудниками Следственного комитета на месте происшествия.





26 октября в Октябрьском районе Новосибирска 38-летняя женщина выпала из окна 14-этажного дома.





