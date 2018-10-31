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В Академгородке из окна 9-го этажа общежития НГУ выпала женщина

На месте работают следователи

Выпавшей женщине было 35 лет
Выпавшей женщине было 35 лет

Сегодня вечером в Новосибирске из окна 9-го этажа общежития НГУ № 8/2 выпала 35-летняя женщина.


Информацию об этом подтвердили в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. «Есть такой факт, следователь наш на месте. Тело женщины было установлено, жительница Академгородка», — прокомментировали в следственном управлении СК РФ по НСО.


В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.


На момент публикации получить оперативный комментарий от заведующей общежитием не удалось. По словам охранника общежития № 8/2, заведующая находится с сотрудниками Следственного комитета на месте происшествия.


26 октября в Октябрьском районе Новосибирска 38-летняя женщина выпала из окна 14-этажного дома.


Аналогичный случай произошёл в этом же общежитии в 2012 году — утром 16 января возле общежития НГУ № 8/2 было обнаружено тело 18-летней студентки факультета естественных наук. Причиной смерти стало падение с балкона 9-го этажа.

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