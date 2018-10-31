«По расписанию обстреливали!»: мэр сравнил чиновников с немцами, которые обстреливали Сталинград

Мэр посоветовал чиновнику внести элемент внезапности в график проверок

Во время еженедельного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал главу Октябрьского района Петра Прокудина за плохую работу по ликвидации незаконной торговли.







Вчера, во время заседания мэр спросил у Прокудина, как ведётся борьба с несанкционированной торговлей под мостом в районе станции «Речной вокзал». «[Проверка проводится] три раза в день, в 10, в 14 и в 17 [часов] наш специалист выходит», — пояснил Прокудин.





Мэр не дал чиновнику закончить отчёт, прервав его. «Знаешь, почему в Сталинграде потери были резко уменьшены от артбострела немцев? По расписанию потому что обстреливали немцы. У вас то же самое происходит. Ваше расписание знает не только глава администрации и службы, которые проводят [проверку], но и те, кто участвует [в незаконной торговле]. Я имел честь ехать под мостом, там бурно расцветала торговля бахчевыми культурами, всё это валялось вперемешку с деревянными ящиками», — сказал Анатолий Локоть.





Анатолий Локоть посоветовал Петру Прокудину либо внести элемент внезапности, либо поставить в местах торговли человека, который мог бы давать сигналы, когда необходимо провести рейд. Чиновник пообещал, что меры будут приняты. «Мы это проводим вместе с отделом полиции, генерал какое время назвал, они и выходят в это время. Будем корректировать», — заверил Прокудин.





В октябре 2017 года депутаты предложили увеличить штрафы за нелегальную торговлю на улицах. За установку торговых палаток, лотков, уличных холодильников, шашлычных и киосков без разрешения депутаты предлагают штрафовать новосибирцев на сумму от 3000 до 5000 рублей.