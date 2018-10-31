«По расписанию обстреливали!»: мэр сравнил чиновников с немцами, которые обстреливали Сталинград
Так мэр раскритиковал работу главы Октябрьского района
Во время еженедельного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал главу Октябрьского района Петра Прокудина за плохую работу по ликвидации незаконной торговли.
Вчера, во время заседания мэр спросил у Прокудина, как ведётся борьба с несанкционированной торговлей под мостом в районе станции «Речной вокзал». «[Проверка проводится] три раза в день, в 10, в 14 и в 17 [часов] наш специалист выходит», — пояснил Прокудин.
Мэр не дал чиновнику закончить отчёт, прервав его. «Знаешь, почему в Сталинграде потери были резко уменьшены от артбострела немцев? По расписанию потому что обстреливали немцы. У вас то же самое происходит. Ваше расписание знает не только глава администрации и службы, которые проводят [проверку], но и те, кто участвует [в незаконной торговле]. Я имел честь ехать под мостом, там бурно расцветала торговля бахчевыми культурами, всё это валялось вперемешку с деревянными ящиками», — сказал Анатолий Локоть.
Анатолий Локоть посоветовал Петру Прокудину либо внести элемент внезапности, либо поставить в местах торговли человека, который мог бы давать сигналы, когда необходимо провести рейд. Чиновник пообещал, что меры будут приняты. «Мы это проводим вместе с отделом полиции, генерал какое время назвал, они и выходят в это время. Будем корректировать», — заверил Прокудин.
В октябре 2017 года депутаты предложили увеличить штрафы за нелегальную торговлю на улицах. За установку торговых палаток, лотков, уличных холодильников, шашлычных и киосков без разрешения депутаты предлагают штрафовать новосибирцев на сумму от 3000 до 5000 рублей.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова