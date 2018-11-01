Пятьдесят домов на Северо-Чемском жилмассиве остались без тепла до ночи
На трубопроводе нашли дефект
Сегодня, 1 ноября, в Кировском районе Новосибирска на Северо-Чемском жилмассиве отключили отопление и горячую воду — в основном это коснётся домов на улицах Гэсстроевская и Чигорина.
Как сообщил в редакцию НГС читатель Николай, вечером 31 октября жильцы Северо-Чемского жилмассива получили сообщение об отключении тепла и воды от директора управляющей компании. «01.11.18 с 9:30 до 1:30 часов 02.11.18 будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение», — говорится в сообщении-рассылке.
Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе «СИБЭКО», уточнив, что отключение связано с обнаруженным дефектом.
«Отключили 51 дом в связи с обнаружением дефекта на магистральном трубопроводе. Жителей предупредили, до часу ночи все работы будут завершены и дома подключат к теплу», — сообщили в пресс-службе «СИБЭКО».
Второго октября НГС составлял карту холодных батарей — на ней отмечали дома, жители которых жаловались на отсутствие отопления в домах.
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Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова