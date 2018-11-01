Что нас ждёт в ноябре: водителей заставят менять резину, а туристов пустят без визы на Ямайку

Подборка законодательных инициатив, которые уже действуют или обретут силу со дня на день

Легковушкам и грузовикам весом до 3,5 тонны сулят штрафы за летнюю резину зимой





По традиции в первый день месяца Сеть городских порталов рассказывает, какие изменения претерпит российское законодательство в ближайшие 30 дней. В свежей подборке — облегчение визового режима с Ямайкой, новые правила для кинопрокатчиков, меры безопасности для детских площадок, обязательная зимняя резина, новая строчка в налоговой декларации и госзакупки, которые превращаются в электронную ярмарку.







Интернет-магазин для госзакупок







Кабмин добавил нотку конкурентоспособности малым госзакупкам и отправил всех, кто желает купить или продать что-то на суммы от 100 до 400 тысяч рублей, на единый агрегатор онлайн-торговли. Таким образом, считают парламентарии, государственные заказчики отучатся закупаться у одних и тех же фирм, а предприниматели, предлагающие свои товары и услуги, будут в равных условиях.







Конкурс на малых закупках не предусмотрен, поэтому заказчик просто ищет товар по приемлемой цене и закупается в пределах установленной суммы.







Нововведение распространяется на все федеральные органы исполнительной власти, за исключением силовых структур.







Показ кино — по документам







2 ноября вступает в силу нашумевший закон о поддержке кинематографа, по которому демонстрация фильмов без прокатного удостоверения возможна только на тех фестивалях, где есть конкурсная программа и жюри, и только дважды за все мероприятие. Сам фестиваль должен длиться не более десяти дней.







Сколько раз можно смотреть фильмы без документов, законодатели еще думают, тем временем суровая версия закона уже вступает в силу





Закон взволновал киношников, многие заявили, что такие меры убьют независимые фестивали кино. Волна шума побудила законодателей пересмотреть собственные поправки, в итоге 17 октября депутаты разрешили показывать фильмы без регистрации не два, а пять раз, а длительность фестивалей увеличить до 15 дней. Впрочем, это только первое чтение, последующие обсуждения депутаты планируют проводить вместе с экспертами из Министерства культуры РФ.







Легковушки и грузовики заставят «переобувать» в обязательном порядке







С 11 октября начинают действовать поправки в технический регламент, касающиеся сезонной замены резины. Водителям легковушек, а также грузовиков массой до 3,5 тонны прописали в обязательном порядке переобуваться на декабрь, январь и февраль. Требования регламента хоть и должны выполняться, однако штрафы за неповиновение не предусмотрены. С другой стороны, это может стать отягчающим обстоятельством вины в ДТП.







Подробнее нововведение объясняет автоэксперт Юрий Панченко: «К примеру, есть ограничение езды по городу 60 км/ч, а наказание идет после 80. Понятно, что если водитель будет ехать 80 км/ч и совершит ДТП, то с точки зрения Кодекса административных правонарушений водителя привлечь нельзя — он же не превысил скорость до 81 км/ч. Но он станет виновником, потому что нарушил правило. Здесь то же самое: если водитель не выполнит требование технического регламента о переходе на зимние шины и из-за этого произойдет ДТП, он станет виновником».







Детские площадки отдадут испытателям







С 17 ноября усложняется жизнь у производителей детских площадок: перед тем как продать горку или качели, их нужно будет отправлять на экспертизу. Эксперты протестируют аттракционы и выпишут сертификат о том, что оборудование соответствует ГОСТам и техническому регламенту о безопасности детских игровых площадок. Кроме того, производители будут называть срок эксплуатации своего оборудования, а ответственные за него (как правило, это ТСЖ, управляющие компании или местные администрации) следить, чтобы после установленного срока на детских площадках никто не играл.











Под регламент попадают только детские площадки, установленные после 17 ноября. Документ не действует на старое и спортивное оборудование. Авторы регламента и эксперты считают, что в будущем такие меры позволят снизить число детских травм: сейчас, по оценкам экспертов, на детских площадках ежегодно погибают 17 детей.







У налога на вменённый доход появится новая форма







Индивидуальные предприниматели, которые платят единый налог на вменённый доход (ЕНВД), в IV квартале 2018 года могут отчитаться перед налоговыми органами по новой форме. В свежей декларации появился раздел, куда можно вписать расходы на покупку и модернизацию контрольно-кассовой техники. Изменения будут действовать с 25 ноября.







Напомним, что за каждый кассовый аппарат ИП получает вычет до 18 тысяч рублей, если техника приобретена после 1 февраля 2017 года.







Ямайка отменяет визы











Попасть на родину регги и рома российским туристам станет чуть легче с 26 ноября, когда вступает в силу соглашение о безвизовом режиме. Соответствующий документ еще в конце сентября подписали дипломаты РФ и США. Необходимости в визе нет, если ваше путешествие продлится меньше 90 дней. Если поездка затянется или же вы едете на Ямайку работать — визу все-таки придется оформлять.

