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«Вашим госпиталям надо больше радости»: в детскую больницу приехали весёлые клоуны из Италии

Итальянцы поиграли с маленькими пациентами и сказали, что думают о сибирских больницах

Детей в больнице развлекали сегодня клоуны из Новосибирска и итальянского города Тревизо. На фото — итальянка Аличе Скотти Марчелло
Детей в больнице развлекали сегодня клоуны из Новосибирска и итальянского города Тревизо. На фото — итальянка Аличе Скотти Марчелло

Вечером 31 октября в первую детскую больницу Новосибирска на улице Вертковской приехали итальянские клоуны — они играли с пациентами в хирургическом корпусе и обменялись опытом с сибирскими клоунами.


Сегодня в Новосибирск приехали два больничных клоуна из города Тревизо — Роберто Микелон и Аличе Скотти Марчелло. Вместе с ними в первой детской больнице оказались и новосибирские артисты из некоммерческой организации «Больничные клоуны НОС». 


Дети-пациенты разговаривали и играли с итальянцами, невзирая на то, что они говорят на разных языках — в основном объяснялись жестами и учили друг друга словам.


Им удавалось быстро находить общий язык
Им удавалось быстро находить общий язык


«Я сам из города, где живёт 50 тысяч человек, и в моей ассоциации 160 клоунов. Насколько я понял, в Новосибирске на 2 миллиона человек всего лишь 30 клоунов. И я спрашиваю себя — почему? В наших госпиталях ребёнок живёт не как в госпитале, а как в каком-то весёлом месте — его всегда сопровождают игры в течение дня. У нас не только клоуны работают в больницах, мы также делаем курсы, где дети учатся печь печенье. В больницах всегда есть школа, библиотека, а волонтёры занимаются ребёнком с 9 утра до 10 часов вечера.


Понятно, что мы говорим о двух разных реальностях — российской и итальянской. Моя идея — помочь привнести больше радости, больше цвета в ваши госпитали», — рассказал Роберто Микелон.


В Новосибирске больничных клоунов в разы меньше, чем в Италии
В Новосибирске больничных клоунов в разы меньше, чем в Италии


Итальянцы считают себя родоначальниками традиции с больничными клоунами
Итальянцы считают себя родоначальниками традиции с больничными клоунами


Он пояснил, что первый раз оказался в больнице в качестве клоуна в 1994 году — тогда его «приняли за идиота». Но постепенно в итальянских госпиталях клоуны стали традицией — по словам Роберто Микелона, жители сами делают щедрые пожертвования клоунам, а государство не тратит на это деньги.


Роберто Микелон признался, что его «принимали за идиота», когда он только начинал работать клоуном в Италии. Сегодня Роберто был без клоунского костюма, зато подробно объяснял, как строится работа детских больниц в Италии
Роберто Микелон признался, что его «принимали за идиота», когда он только начинал работать клоуном в Италии. Сегодня Роберто был без клоунского костюма, зато подробно объяснял, как строится работа детских больниц в Италии


Сам Микелон — специалист по детской психомоторике, а его коллега по ассоциации, помогающей детям играть в больничной среде, Аличе Скотти Марчелло и вовсе работает адвокатом.


Аличе рассказала, что когда общается с детьми, ей «не нужны слова»
Аличе рассказала, что когда общается с детьми, ей «не нужны слова»


«Когда ребёнок весёлый — он спокойно воспринимает присутствие медика. Ребёнок не скучает, и медикам легче работать.. 


Время проходит, ребенок выздоравливает, и пребывание в больнице не становится для ребенка чем-то травматичным, о чём он будет вспоминать всю жизнь.


В больницах моего города у медиков в кармане есть плюшевая игрушка — и у них совершенно другой способ вести себя с ребёнком. И я думаю, что мы, итальянцы, были первыми, кто показал, что можно так себя вести с детьми», — отметил гость из Италии.


Итальянцы побывали в хирургии и кардиологии детской больницы
Итальянцы побывали в хирургии и кардиологии детской больницы


Новосибирские волонтёры-клоуны же работают в больницах с 2012 года. Специально для НГС Зефирка, Ботя, Зося, Жужа и Булька рассказали несколько историй из палат — как замученные болью дети переставали плакать, превращая костыли в «вёсла» и готовя настоящее клубничное варенье.


В этом году ещё одна необычная делегация появилась в детских палатах — супергерои залезли в окна больницы, чтобы обнять больных пациентов и подарить им подарки. НГС сделал эксклюзивный репортаж.

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