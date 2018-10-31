«Вашим госпиталям надо больше радости»: в детскую больницу приехали весёлые клоуны из Италии
Итальянцы поиграли с маленькими пациентами и сказали, что думают о сибирских больницах
Вечером 31 октября в первую детскую больницу Новосибирска на улице Вертковской приехали итальянские клоуны — они играли с пациентами в хирургическом корпусе и обменялись опытом с сибирскими клоунами.
Сегодня в Новосибирск приехали два больничных клоуна из города Тревизо — Роберто Микелон и Аличе Скотти Марчелло. Вместе с ними в первой детской больнице оказались и новосибирские артисты из некоммерческой организации «Больничные клоуны НОС».
Дети-пациенты разговаривали и играли с итальянцами, невзирая на то, что они говорят на разных языках — в основном объяснялись жестами и учили друг друга словам.
«Я сам из города, где живёт 50 тысяч человек, и в моей ассоциации 160 клоунов. Насколько я понял, в Новосибирске на 2 миллиона человек всего лишь 30 клоунов. И я спрашиваю себя — почему? В наших госпиталях ребёнок живёт не как в госпитале, а как в каком-то весёлом месте — его всегда сопровождают игры в течение дня. У нас не только клоуны работают в больницах, мы также делаем курсы, где дети учатся печь печенье. В больницах всегда есть школа, библиотека, а волонтёры занимаются ребёнком с 9 утра до 10 часов вечера.
Понятно, что мы говорим о двух разных реальностях — российской и итальянской. Моя идея — помочь привнести больше радости, больше цвета в ваши госпитали», — рассказал Роберто Микелон.
Он пояснил, что первый раз оказался в больнице в качестве клоуна в 1994 году — тогда его «приняли за идиота». Но постепенно в итальянских госпиталях клоуны стали традицией — по словам Роберто Микелона, жители сами делают щедрые пожертвования клоунам, а государство не тратит на это деньги.
Сам Микелон — специалист по детской психомоторике, а его коллега по ассоциации, помогающей детям играть в больничной среде, Аличе Скотти Марчелло и вовсе работает адвокатом.
«Когда ребёнок весёлый — он спокойно воспринимает присутствие медика. Ребёнок не скучает, и медикам легче работать..
Время проходит, ребенок выздоравливает, и пребывание в больнице не становится для ребенка чем-то травматичным, о чём он будет вспоминать всю жизнь.
В больницах моего города у медиков в кармане есть плюшевая игрушка — и у них совершенно другой способ вести себя с ребёнком. И я думаю, что мы, итальянцы, были первыми, кто показал, что можно так себя вести с детьми», — отметил гость из Италии.
Новосибирские волонтёры-клоуны же работают в больницах с 2012 года. Специально для НГС Зефирка, Ботя, Зося, Жужа и Булька рассказали несколько историй из палат — как замученные болью дети переставали плакать, превращая костыли в «вёсла» и готовя настоящее клубничное варенье.
В этом году ещё одна необычная делегация появилась в детских палатах — супергерои залезли в окна больницы, чтобы обнять больных пациентов и подарить им подарки. НГС сделал эксклюзивный репортаж.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова