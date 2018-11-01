«Сказали, что может упасть на людей»: с дома, на который жаловались Путину, сбили штукатурку
Жители боятся, что теперь будет холодно
В Новосибирске с фасада дома по улице Портовая, 4, жильцы которого просили Владимира Путина расселить их, сбили штукатурку.
Как сообщил корреспонденту НГС житель дома Александр Мальцев, это сделали работники УК «ЖЭУ-Ремстрой».
«Штукатурку с кирпичей сбили, и она лежит возле дома. А это нельзя было делать: в доме [зимой] намного холоднее будет. <…> Говорят, что приезжал кто-то из какого-то надзора и сказал, что штукатурка может упасть на людей — сбейте её. Управляющая компания и сбила. И ничего за собой не убирают», — рассказал корреспонденту НГС Александр Мальцев и в подтверждение своих слов прислал фото последствий.
Руководитель УК «ЖЭУ-Ремстрой» Владимир Астахов отказался что-либо комментировать по телефону, предложив корреспонденту НГС приехать к нему лично.
По словам Мальцева, жильцы дома сейчас решают, что им дальше предпринимать: организовывать пикет или сразу начинать судиться с городскими властями и требовать расселения из аварийного дома.
В середине сентября жильцы аварийного дома на Портовой, 4 повесили на стену своего здания обращение к президенту Владимиру Путину перед выборами губернатора Новосибирской области. После публикации на НГС фоторепортажа об этом жильцов заставили баннер снять. В начале октября в УК «ЖЭУ-Ремстрой» жильцам дома предложили собрать 6,5 миллиона рублей на ремонт здания, а некоторых вызвали на беседу в Следственный комитет. Позже в подвале дома УК установила деревянные подпорки для поддержки проваливающегося пола квартир первого этажа.
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Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова (1), Александра Мальцева (2)