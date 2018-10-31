Туристы на диване: в Сети появилась фотопанорама древнего монетного завода под Новосибирском

Посетителям сайта предлагают перед экскурсией посмотреть сверху на монетный двор и медеплавильный завод

На сайте Краеведческого музея Новосибирска появилась новая аэропанорама — посетителям предлагают перед экскурсией посмотреть на монетный двор и медеплавильный завод в Сузуне.







«Сама съёмка заняла один день — это довольно простенькая вещь. Потом всё надо правильно сшить, добавить метки, обозначить их словами, связать с другими панорамами. Вся эта сшивка длинное дело, заняло это три недели. Съёмку для нас вёл один человек, мы с ним давно сотрудничаем, зовут его Максим Насекин», — рассказал директор краеведческого музея Андрей Шаповалов.





На карте отмечены места, входящие в музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор», они отмечены оранжевыми знаками информации. Кроме того, можно сменить вид, нажав на знак вертолёта или человека. В последнем случае посетители будут перенаправлены на панорамы монетного двора или медеплавильного завода.





«Метки на карте обусловлены тем, что люди видят в Сузуне. Мы же представляем панораму, ну, примерно того, что наши экскурсоводы показывают внутри зданий и на территории Сузуна. Всё, что вы видели на панораме, можно посмотреть, приехав в посёлок», — пояснил Андрей Шаповалов.





Сейчас, по словам директора краеведческого музея, новая аэропанорама стала десятой по счёту панорамой, созданной музеем.





«Пока мы уже, кажется, сделали панорамы для всех музеев. Откроем какой-нибудь новый музей, сделаем новую панораму», — уверен Шаповалов.





Также в панораму включен виртуальный тур в музее монетного двора или медеплавильного завода





Сузунский музейно-туристический комплекс был открыт в октябре 2016 года — в его экспозицию входят более 17 тысяч экспонатов: монеты, археологические находки, этнографические коллекции.