Чиновника мэрии задержали из-за продажи земельного участка

Юрий Кузнецов возглавляет управление по земельным ресурсам мэрии и занимает пост заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений

В Новосибирске задержан начальник управления по земельным ресурсам мэрии Юрий Кузнецов.







Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.







По данным издания, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при продаже земельного участка по заниженной стоимости. По оценке следствия, речь идёт о предполагаемой сумме ущерба в 14 миллионов рублей.







«Начальник управления по земельным ресурсам мэрии Юрий Кузнецов задействован в следственных мероприятиях. Мэрия Новосибирска оказывает содействие правоохранительным органам», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии.







В следственном управлении СКР по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.





18:30

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в отношении чиновника мэрии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).







По версии следствия, в 2015 году мэрия Новосибирска сдала в аренду организации муниципальную землю в Первомайском районе. Арендатор должен был застроить этот участок в соответствии с проектом. Спустя три года он обратился к властям с ходатайством о приобретении этой земли, несмотря на то что не выполнил существенные условия договора аренды — не соблюл процент застройки участка.







«Заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений, обладая сведениями о невыполнении существенных условий договора аренды земельного участка, <…> поручил подчинённым сотрудникам подготовить договор купли-продажи арендуемого участка организации на льготных условиях при отсутствии такого права у покупателя. После этого земельный участок был продан по цене более чем в 10 раз ниже его рыночной стоимости. Мэрии города Новосибирска был причинён ущерб на сумму более 14 миллионов рублей», — рассказали в СК.







В следственном управлении добавили, что в мэрии прошли обыски — изъяты документы, которые интересуют следователей.







В августе прошлого года Юрий Кузнецов дал интервью сайту vseon.com, в котором рассказал, что всего в городе заключено около 1,4 тысячи договоров аренды земли под строительство. За эти участки все арендаторы в сумме должны отдавать городу 2 миллиарда рублей в год. При этом долги по аренде на тот момент были на уровне 2,7 миллиарда рублей.





Ранее в Новосибирске пошёл под суд бывший заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Сергей Елисеев. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

