Чиновника мэрии задержали из-за продажи земельного участка

Юрия Кузнецова подозревают в превышении должностных полномочий

Юрий Кузнецов возглавляет управление по земельным ресурсам мэрии и занимает пост заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений
Юрий Кузнецов возглавляет управление по земельным ресурсам мэрии и занимает пост заместителя начальника департамента земельных и имущественных отношений

В Новосибирске задержан начальник управления по земельным ресурсам мэрии Юрий Кузнецов.


Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.


По данным издания, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий при продаже земельного участка по заниженной стоимости. По оценке следствия, речь идёт о предполагаемой сумме ущерба в 14 миллионов рублей.


«Начальник управления по земельным ресурсам мэрии Юрий Кузнецов задействован в следственных мероприятиях. Мэрия Новосибирска оказывает содействие правоохранительным органам», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии.


В следственном управлении СКР по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.


18:30

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в отношении чиновника мэрии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).


По версии следствия, в 2015 году мэрия Новосибирска сдала в аренду организации муниципальную землю в Первомайском районе. Арендатор должен был застроить этот участок в соответствии с проектом. Спустя три года он обратился к властям с ходатайством о приобретении этой земли, несмотря на то что не выполнил существенные условия договора аренды — не соблюл процент застройки участка.


«Заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений, обладая сведениями о невыполнении существенных условий договора аренды земельного участка, <…> поручил подчинённым сотрудникам подготовить договор купли-продажи арендуемого участка организации на льготных условиях при отсутствии такого права у покупателя. После этого земельный участок был продан по цене более чем в 10 раз ниже его рыночной стоимости. Мэрии города Новосибирска был причинён ущерб на сумму более 14 миллионов рублей», — рассказали в СК.


В следственном управлении добавили, что в мэрии прошли обыски — изъяты документы, которые интересуют следователей.


В августе прошлого года Юрий Кузнецов дал интервью сайту vseon.com, в котором рассказал, что всего в городе заключено около 1,4 тысячи договоров аренды земли под строительство. За эти участки все арендаторы в сумме должны отдавать городу 2 миллиарда рублей в год. При этом долги по аренде на тот момент были на уровне 2,7 миллиарда рублей.


Ранее в Новосибирске пошёл под суд бывший заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Сергей Елисеев. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Прочтений: 15105

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (105)105
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено