Два новосибирских театра номинировали на «Золотую Маску»

Спектакль «Пианисты» театра «Глобус» получил три номинации





Организаторы премии «Золотая Маска» опубликовали список номинантов на 2019 год. В их число попали два новосибирских театра, причем один из них — Новосибирский музыкальный театр — может получить сразу девять наград.







Новосибирский музыкальный театр номинирован за спектакль «Римские каникулы», в котором отмечена как постановка в целом, так и работа режиссера (Александр Новиков и Филипп Разенков), женская роль (Анна Ставская), мужская роль (Александр Крюков), лучшая роль второго плана (Вадим Кириченко), работа композитора в музыкальном театре (Андрей Кротов), работа художника в музыкальном театре (Елена Турчанинова) и работа художника по свету в музыкальном театре (Ирина Вторникова).







В Новосибирском музыкальном театре отметили, что это первый случай, когда театр получает столько номинаций сразу.





«Обычно на "Золотую Маску" театр получает три-четыре номинации. У нас в прошлом году было восемь номинаций, и это уже было очень много. Но получается, что мы сейчас даже побили собственный рекорд», — сообщила руководитель литературно-драматургической части НМТ Любовь Кириченко.





В спектакле «Римские каникулы» номинированы были практически все ключевые члены труппы, работавшие над постановкой





В прошлом году музыкальный театр получил две «Золотых Маски»





Еще три номинации за спектакль «Пианисты» получил театр «Глобус»: лучший спектакль малой формы, лучшая работа режиссера (Борис Павлович) и лучшая женская роль (Светлана Грунина).







Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр. Сейчас у премии 36 номинаций (в каждой может быть от 4–5 до двух десятков номинантов).







В прошлом году Новосибирский музыкальный театр был удостоен двух премий «Золотая Маска»: «Лучшая роль второго плана» — Евгения Огнева, Мадемуазель Ку-Ку, спектакль «Безымянная звезда»; «Работа дирижера» — Александр Новиков, спектакль «Безымянная звезда».

