Прокуратура обвинила депутатов в коррупции — правительство заявило, что увольнять их не за что

Депутат Андрей Суботковский попал в представление прокуратуры, но объяснил, почему им всем оставили мандаты

Сегодня сессия городского совета депутатов города Оби отказалась досрочно прекращать полномочия депутатов, которых местная прокуратура обвинила в нарушении антикоррупционного законодательства.







Как рассказал корреспонденту НГС зампредседателя совета депутатов Оби Павел Буковинин, прокуратура обвинила в нарушении антикоррупционного закона председателя комиссии по коррупции Андрея Дарвина, зампредседателя комиссии по вопросам местного самоуправления и члена постоянной комиссии по этике Кирилла Селиванова, а также депутатов Виталия Танасичука и Андрей Суботковского. У всех этих депутатов обнаружили нарушения при заполнении деклараций о доходах.







«Администрация губернатора Новосибирской области и правительство Новосибирской области <...> провели расследование и направили нам письмо. <...> Я сейчас процитирую:





"В действиях депутатов не выявлено коррупционного умысла". Поэтому депутаты так и проголосовали», — пояснил корреспонденту НГС Павел Буковинин.





По словам одного из обвиненных в коррупции депутатов, Андрея Суботковского, для получения ипотеки его коллега Андрей Дарвин сделал для банка справку с завышенным доходом, в то время как в декларации указал реальную сумму дохода, которая была меньше. Правда, как добавил Суботковский, Дарвин пояснил на сессии, что банк никаких претензий к нему не имеет. Мандат Дарвину по решению сессии депутатов тоже оставили.







У депутата Танасичука на банковском счёте, который он не указал в декларации, было менее 1000 рублей, что по заключению комитета по коррупции не является нарушением. У Селиванова забытыми оказались два банковских счёта, на которых вообще никогда не было денег. В разговоре с корреспондентом НГС это подтвердил и сам Кирилл Селиванов, пояснив, что счета открыл в 2014 году по предложению банковского менеджера — на всякий случай, когда приходил в банк совершенно по другому вопросу.







Суботковского обвинили в том, что он не указал в декларации 20% долю в одной из частных компаний.







«Я про эту фирму вообще забыл. Они (руководители фирмы. — Прим. ред.) мне как-то позвонили и попросили выйти из состава, ну я и написал заявление, что выхожу. Это было лет 8 назад. <…> А директор, видимо, не предпринял мер по выводу меня из состава [учредителей]. <…> Но эта фирма с 2010 года мёртвая: она не работала и счёт в 2010 году был закрыт», — уверяет Андрей Суботковский.







Одна из самых громких историй этой осени, связанных с новосибирскими депутатами, произошла в конце августа: депутат Краснообска спилил качели на детской площадке и увёз их в свой дачный посёлок. После публикации на НГС этим случаем заинтересовалась прокуратура.