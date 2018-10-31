репортаж

Прокуратура обвинила депутатов в коррупции — правительство заявило, что увольнять их не за что

Депутаты забыли указать в декларациях доходы — за это их хотели лишить мандатов

Депутат Андрей Суботковский попал в представление прокуратуры, но объяснил, почему им всем оставили мандаты 
Депутат Андрей Суботковский попал в представление прокуратуры, но объяснил, почему им всем оставили мандаты 

Сегодня сессия городского совета депутатов города Оби отказалась досрочно прекращать полномочия депутатов, которых местная прокуратура обвинила в нарушении антикоррупционного законодательства.


Как рассказал корреспонденту НГС зампредседателя совета депутатов Оби Павел Буковинин, прокуратура обвинила в нарушении антикоррупционного закона председателя комиссии по коррупции Андрея Дарвина, зампредседателя комиссии по вопросам местного самоуправления и члена постоянной комиссии по этике Кирилла Селиванова, а также депутатов Виталия Танасичука и Андрей Суботковского. У всех этих депутатов обнаружили нарушения при заполнении деклараций о доходах.


«Администрация губернатора Новосибирской области и правительство Новосибирской области <...> провели расследование и направили нам письмо. <...> Я сейчас процитирую: 


"В действиях депутатов не выявлено коррупционного умысла". Поэтому депутаты так и проголосовали», — пояснил корреспонденту НГС Павел Буковинин.


По словам одного из обвиненных в коррупции депутатов, Андрея Суботковского, для получения ипотеки его коллега Андрей Дарвин сделал для банка справку с завышенным доходом, в то время как в декларации указал реальную сумму дохода, которая была меньше. Правда, как добавил Суботковский, Дарвин пояснил на сессии, что банк никаких претензий к нему не имеет. Мандат Дарвину по решению сессии депутатов тоже оставили.


У депутата Танасичука на банковском счёте, который он не указал в декларации, было менее 1000 рублей, что по заключению комитета по коррупции не является нарушением. У Селиванова забытыми оказались два банковских счёта, на которых вообще никогда не было денег. В разговоре с корреспондентом НГС это подтвердил и сам Кирилл Селиванов, пояснив, что счета открыл в 2014 году по предложению банковского менеджера — на всякий случай, когда приходил в банк совершенно по другому вопросу.


Суботковского обвинили в том, что он не указал в декларации 20% долю в одной из частных компаний.


«Я про эту фирму вообще забыл. Они (руководители фирмы. — Прим. ред.) мне как-то позвонили и попросили выйти из состава, ну я и написал заявление, что выхожу. Это было лет 8 назад. <…> А директор, видимо, не предпринял мер по выводу меня из состава [учредителей]. <…> Но эта фирма с 2010 года мёртвая: она не работала и счёт в 2010 году был закрыт», — уверяет Андрей Суботковский.


Одна из самых громких историй этой осени, связанных с новосибирскими депутатами, произошла в конце августа: депутат Краснообска спилил качели на детской площадке и увёз их в свой дачный посёлок. После публикации на НГС этим случаем заинтересовалась прокуратура

Прочтений: 1379

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено