В Новосибирске выросли цены на дизельное топливо и бензин
Солярка за последнюю неделю подорожала в среднем на 58 копеек
За последнюю неделю в Новосибирске снова выросли цены на бензин и дизельное топливо.
К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив их среднюю стоимость по состоянию на 22 и 29 октября.
Как оказалось, за это время бензин марки АИ-92 в среднем подорожал на три копейки — с 40 рублей 39 копеек до 40 рублей 42 копеек за литр. На такую же сумму выросла стоимость АИ-95: если 22 октября литр бензина этой марки стоил в среднем 43 рубля 36 копеек, то спустя неделю — уже 43 рубля 39 копеек.
Сильнее всего увеличилась средняя стоимость дизельного топлива — с 45 рублей 90 копеек до 46 рублей 48 копеек за литр. Таким образом, за неделю дизтопливо подорожало на 58 копеек.
«Не претерпели изменений лишь цены на бензин марки АИ-98», — отмечают в Новосибирскстате. Средняя стоимость этого бензина осталась на уровне 47 рублей 95 копеек за литр.
На позапрошлой неделе бензин и солярка также прибавили в цене, а Счётная палата РФ заявила, что стоимость топлива может резко увеличиться с 1 января 2019 года.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова