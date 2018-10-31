Новосибирские туристы застряли во Вьетнаме из-за поломки самолета

Туристы должны были вылететь 30 октября

Новосибирские туристы не могут вылететь из Вьетнама из-за поломки самолёта — вместо него подали небольшой борт, на котором домой отправили часть туристов, остальных разместили в гостинице до утра.







«30 октября туристы приехали в аэропорт, им сказали, что рейс задерживается на час. Потом сообщили, что еще на полчаса. Потом часть туристов взяли на борт, объяснив тем, что самолет, который должен был лететь в Новосибирск, сломался, прилетит маленький, и все не войдут, — рассказала НГС Анастасия Добролюбова, дочь туристки, которая до сих пор во Вьетнаме. — Изначально сказали, что довезут до гостиницы, расселят, накормят, но в гостинице селить, кормить отказались. Только к середине ночи их расселили».





По её словам, представитель «Пегаса» во Вьетнаме сказал, что не несёт никакой ответственности и ушёл. «А те туристы, которые улетели в Новосибирск, сообщили оставшимся, что борт был пустой наполовину, а вместо туристов взяли какой-то груз, поэтому самолёт не смог принять всех туристов», — сообщила она.





Никакого груза на борту не было, заверила НГС генеральный директор PegasTouristik Марина Безрядина. «Авиакомпания сообщила о том, что самолет, который прилетел их забирать, там произошла какая-то техническая неисправность. И выслала ближайший самолет из соседнего города, который мог бы максимально быстро забрать туристов, — прокомментировала Безрядина. — Он немножко с меньшей компоновкой по количеству кресел. Поэтому остальных просто забрали из аэропорта и разместили в гостиницах, предоставили питание».





Представитель туроператора сообщила, что часть туристов уже вылетела в Новосибирск сегодня, остальные вылетают завтра утренним рейсом.







Недавно Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за задержки рейсов и отсутствие гостиницы и питания для пассажиров.