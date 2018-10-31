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Новосибирские туристы застряли во Вьетнаме из-за поломки самолета

Часть туристов улетела другим бортом, но всем места не хватило

Туристы должны были вылететь 30 октября
Туристы должны были вылететь 30 октября

Новосибирские туристы не могут вылететь из Вьетнама из-за поломки самолёта — вместо него подали небольшой борт, на котором домой отправили часть туристов, остальных разместили в гостинице до утра.


«30 октября туристы приехали в аэропорт, им сказали, что рейс задерживается на час. Потом сообщили, что еще на полчаса. Потом часть туристов взяли на борт, объяснив тем, что самолет, который должен был лететь в Новосибирск, сломался, прилетит маленький, и все не войдут, — рассказала НГС Анастасия Добролюбова, дочь туристки, которая до сих пор во Вьетнаме. — Изначально сказали, что довезут до гостиницы, расселят, накормят, но в гостинице селить, кормить отказались. Только к середине ночи их расселили».


По её словам, представитель «Пегаса» во Вьетнаме сказал, что не несёт никакой ответственности и ушёл. «А те туристы, которые улетели в Новосибирск, сообщили оставшимся, что борт был пустой наполовину, а вместо туристов взяли какой-то груз, поэтому самолёт не смог принять всех туристов», — сообщила она.


Никакого груза на борту не было, заверила НГС генеральный директор PegasTouristik Марина Безрядина. «Авиакомпания сообщила о том, что самолет, который прилетел их забирать, там произошла какая-то техническая неисправность. И выслала ближайший самолет из соседнего города, который мог бы максимально быстро забрать туристов, — прокомментировала Безрядина. — Он немножко с меньшей компоновкой по количеству кресел. Поэтому остальных просто забрали из аэропорта и разместили в гостиницах, предоставили питание».


Представитель туроператора сообщила, что часть туристов уже вылетела в Новосибирск сегодня, остальные вылетают завтра утренним рейсом.


Недавно Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за задержки рейсов и отсутствие гостиницы и питания для пассажиров. 

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