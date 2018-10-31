«Ужасненько»: новосибирский бар украсил стены к Хеллоуину цитатами комментаторов НГС

В лекторий-баре «Поток» решили, что ничего страшнее комментариев на НГС быть не может

Создатели «Потока» решили, что интерьер заведения выглядит недостаточно пугающе и обратились к творчеству комментаторов НГС





В новосибирском лекторий-баре «Поток» среди других украшений, посвященных Дню Всех Святых, на стенах появились комментарии, оставленные на НГС под новостями, посвященными заведению.







«Мы сделали традиционное хелловинское украшение интерьера с тыквами, приведениями и летучими мышами, но оно показалось недостаточно страшным», — пояснил идеолог «Потока» Дмитрий Мишин. «Тогда мы решили усилить оформление цитатами комментаторов НГС к новостям о «Потоке»».





По мнению Мишина, «комментатор НГС — это особое состояние души, которое возникает у человека, когда он жмет на ссылку "оставить комментарий"». По его словам, лучшие комментарии останутся на стенах «Потока» навсегда.







Комментарии распечатаны на отдельных листах бумаги формата А4 и приклеены к стене малярным скотчем — обычно в баре в этом месте размещаются объявления о готовящихся мероприятиях.





Комментариями заклеили целую стену





Лекторий-бар «Поток» заработал в Новосибирске в конце сентября в офисном комплексе «Сити Центр».





Часть комментирующих лишь бегло ознакомилась даже с фотографиями (не говоря уже о том, чтобы побывать на месте)





Некоторые комментаторы оставили вполне дельные отзывы





Отдельные комментарии выглядят настолько универсально, что подойдут к любой новости в принципе





Это не первый случай, когда предприниматели черпают вдохновение у комментаторов НГС. Так, в этом году сеть кофеен Kuzina на 1 апреля ввела в меню кофейный напиток под названием «Дурачино», которое было озвучено в комментариях.







А в сентябре новосибирский бар «113» на улице Романова добавил в меню коктейль «НГС».