Дома на Сухарной подключили к ТЭЦ-5, но они всё равно замерзают

Отопление отключают раз в несколько дней на 3–4 часа. Этого достаточно, чтобы жильцы многоэтажек начали замерзать





Жители проблемных домов на улице Сухарной в Заельцовском районе Новосибирска снова сообщили о перебоях в отоплении — в сентябре их участок подключили к ТЭЦ-5, но проблемы с теплом не исчезли.





«Нам объяснили это тем, что пункт, который построили на территории мясокомбината, что в распределительном узле насосы не доделаны. В управляющей компании нам сказали, что подрядчик этот распределительный не сдал, и теперь туда не могут попасть ни сотрудники УК, ни работники СИБЭКО (СГК. — Прим. ред.). Специалисты подрядчика что-то там делают. Периодически управляющая компания жалуется в энергонадзор, и что-то происходит», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Александр.





По его словам, отопление отключают раз в несколько дней на несколько часов, но из-за холодной погоды в квартирах быстро холодает.





«Нет такого, чтобы отопления не было несколько дней. Его не было 3–4 часа, но этого достаточно, чтобы в холодное время замёрзнуть. Я звонил знакомым в другие дома, там тоже батареи холодные. Это не у нас в подвале проблема, а в узле», — добавил местный житель Александр.





В управляющей компании ООО УК «Комфорт», которое обслуживает дома на улице Сухарной, сообщили, что ответственность за отсутствие отопления несёт СГК.





«Мы во все инстанции письма написали. Там ответственность на СИБЭКО (СГК. — Прим. ред.). Это их зона ответственности и МУП "Энергия", это не по нашей вине происходит. Что-то у них там с отключениями на ТТП, нет параметров с насосами. Телефонограмму в тепловой район мы тоже передали. Летом нас перевели на СИБЭКО. <…> Нас это не касается, нам нужны только параметры, чтобы всё соответствовало», — рассказал корреспонденту НГС инженер по эксплуатации ООО УК «Комфорт» Александр Смирнов.



В «Сибирской генерирующей компании» пояснили, что перебои могут возникать из-за наладки нового оборудования, которое приходится проводить во время отопительного сезона.





«Проект переключения жителей Сухарной с котельной мясокомбината на ТЭЦ-5 реализовывало МУП "Энергия". Предприятие в начале октября, то есть после начала отопительного сезона, передало в аренду СГК центральный тепловой пункт на территории мясокомбината на Сухарной.





Сейчас мы ведём режимную наладку этого оборудования в непростых условиях — на работающей схеме, уже развернутой системе отопления,







и определяем меры, которые необходимы для качественного и бесперебойного теплоснабжения жителей переключенных на ТЭЦ-5 домов», — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании.



Корреспондент НГС направил запрос в МУП «Энергия» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию и рассказать, когда отключения отопления прекратятся, однако ответ пока не поступил.



В прошлом году жители домов на Сухарной несколько месяцев жили без горячей воды. Тогда причиной отключения стала котельная мясокомбината, которая задолжала компании «Газпром межрегионгаз Новосибирск» пять миллионов рублей.