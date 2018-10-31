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На бездомных животных дадут больше, чем на метро: власти показали проект бюджета на 2019 год

Депутаты подсчитали, что он будет дефицитным

Анатолий Локоть подписал постановление о публичных слушаниях проекта бюджета — предполагается, что расходы города будут больше его доходов
Анатолий Локоть подписал постановление о публичных слушаниях проекта бюджета — предполагается, что расходы города будут больше его доходов

Мэрия Новосибирска опубликовала проект бюджета города на 2019 год и плановый период 2020-го и 2021 годов.


«В целях выявления и учёта мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска "О бюджете города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" <…> постановляю назначить публичные слушания по проекту решения», — сообщается в опубликованном постановлении мэра Новосибирска Анатолия Локтя.


Как следует из проекта решения, в 2019 году общий объём доходов бюджета составит 42 миллиарда 960 миллионов рублей, расходная часть — 44 миллиарда 947 тысяч рублей. 


Таким образом, дефицит бюджета будет на уровне 1 миллиарда 987 миллионов рублей.


В частности, в следующем году городские власти планируют потратить 123,6 миллиона рублей на строительство участка дороги на улице Титова от Бийской до Дукача, 30 миллионов — на дорогу к региональному центру волейбола, ещё 10 миллионов — на трамвайные пути от станции метро «Золотая Нива» до автовокзала на Гусинобродском шоссе. 


4,2 миллиона рублей уйдёт на отлов и содержание бездомных животных, 6 миллионов — на развитие дворового хоккея, в том числе на установку раздевалок возле хоккейных коробок. 


3 миллиона 850 тысяч рублей городские власти планируют вложить в строительство станции метро «Спортивная», чуть больше 1 миллиарда — в развитие городского пассажирского транспорта. 


На организацию ритуальных услуг и содержание кладбищ предполагается потратить 110,7 миллиона рублей, на проект «Безопасные и качественные дороги» — 215,2 миллиона рублей. На расселение горожан из аварийного жилья уйдёт 232,4 миллиона рублей, на установку дорожных знаков — 10 миллионов, а на ночное освещение улиц — 130 миллионов рублей.


При этом депутаты рассчитывают, что в последующие годы дефицит бюджета начнёт сокращаться: в 2020 году — до 900 миллионов рублей, а в 2021 году — до 800 миллионов рублей.


Публичные слушания по проекту бюджета пройдут 14 ноября в 10:00 в большом зале заседаний мэрии.


Накануне стало известно, что Новосибирская область дополнительно получит из федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей в виде дотаций на выравнивание бюджета.

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