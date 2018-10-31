«Даёшь метро»: возле «Октябрьской» хотят поставить памятник в виде сваи

Один из вариантов памятника — 2-метровая свая, аналогичная первой свае новосибирской подземки





Возле станции метро «Октябрьская» может появиться памятная стела — в память строителей Новосибирского метрополитена предложили установить стелу-сваю.







Эскизы памятника опубликовали на сайте мэрии Новосибирска 30 октября. Проекту ещё предстоит пройти через общественное обсуждение: рекомендации и замечания от горожан в мэрии будут принимать с 6 по 26 ноября.







Инициатором создания памятника «Первая свая подземки» выступил Новосибирский метрополитен. Его предлагают установить возле одного из выходов станции метро «Октябрьская», ближе к перекрёстку с улицей Шевченко на нечётной стороне улицы Кирова.







На стеле должна появиться вертикальная надпись «Даёшь метро» и памятная табличка с фотографией, напоминающая о том, что именно на месте будущей станции метро «Октябрьская» 12 мая 1979 года была забита первая свая Новосибирского метрополитена — в будущем году подземка отметит своё 40-летие.





«Конечно, идея состоит в том, чтобы достойно отметить юбилей важного для города события», — отметили в метрополитене.





Стелу предложили установить возле станции метро Октябрьская, с которой начался Новосибирский метрополитен





На эскизах представлены несколько вариантов стелы: в виде металлической сваи-«двутавра» в одном из трёх цветов или из гранита высотой примерно 2,5 м.







Как рассказали в пресс-службе метрополитена, в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии в ответ на письмо с инициативой сообщили, что не возражают против установки памятника в указанном месте. Идею также поддержали в МУП «УЗСПТС» и добавили, что готовы содействовать в разработке проекта, добавили в метрополитене.





Ещё один из вариантов памятника — гранитная стела





Октябрь оказался богат на предложения установки новых памятников: две недели назад концессионер четвёртого моста предложил установить на набережной стелу с указанием на будущий мост, а сразу после этого мэрия согласовала обновление памятника-БМП на Красном проспекте.