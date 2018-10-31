Покатились: в Новосибирске появились первые жертвы гололёда — они ломают руки и ноги
В травмпунктах города всплеск пострадавших
Новосибирские травмпункты отметили рост числа пострадавших с переломами из-за изменившейся погоды.
Утром 31 октября после резкого похолодания улицы Новосибирска покрылись слоем льда.
«Конечно, больше [пострадавших]. В настоящий момент [поступило] 5 человек. Пока гололеда не было, их и не было», — пояснил корреспонденту НГС заведующий травмпунктом Октябрьского района Денис Струц.
По словам врачей, люди поступают с переломами рук, ног, лучевых костей, а также с повреждением связок и ушибами.
«Стало больше переломов <…> за ночь и сегодняшний день. <…> Человек раньше падает, он получает, скажем так, мелкую травму. [Сейчас] гололед же. Тем более, старые люди вышли на улицу», — рассказал заведующий отделением травматологии Городской клинической поликлиники
Вчера МЧС предупредило новосибирцев о гололёде. В мэрии сообщали, что в ночь с 30 на 31 октября на дорогах города дежурила специальная техника, которая посыпала проезжую часть и тротуары.
Синоптики предупредили жителей города о том, в ближайшие несколько дней Новосибирск будет находиться под влиянием холодного циклона. Ночная температура может опуститься до –15 градусов.
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Александра Трофименко
Фото Станислава Соколова