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После публикации НГС огромный экран с рекламой на улице Ленина стал светить меньше

Жильцы дома напротив пожаловались в прокуратуру на слишком яркий свет

Светодиодная реклама появилась на здании в конце августа 
Светодиодная реклама появилась на здании в конце августа 


На улице Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска установили новую светодиодную рекламную вывеску — из-за яркого света в окнах жильцы дома напротив неё пожаловались в прокуратуру.


Сегодня местная жительница Ирина сообщила, что после публикации НГС рекламная вывеска стала светить меньше.


«Мы обратили внимание, что она стала тусклее светить. Буквально на следующий день после выхода статьи. Никто не знает, проводилась там проверка или нет. <…> А из комитета рекламы мне так и не ответили. Светить стало меньше. Может, они прочитали об этом, или пришла проверка, но факт есть факт», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ирина.


Яркая вывеска появилась на здании № 12 на улице Ленина в августе. С тех пор яркий свет мешал жильцам дома напротив, по адресу Ленина, 9.


Ранее в Роспотребнадзоре по Новосибирской области сообщили, что рекламная вывеска работает с нарушениями. В ведомстве добавили, что совместно с прокуратурой Новосибирской области они собираются устроить внеплановую проверку в отношении владельца экрана Тимура Саттарова.


В помещении на Ленина, 12, над которым установлен экран, откроется заведение сети Black Star Burger, совладельцем и лицом которого является певец и продюсер Тимати.

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