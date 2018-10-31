Найдут и накажут: в мэрии ищут, кого оштрафовать за кучу мусора у «Ауры»
Власти обещали избавиться от свалки ещё весной
Администрация Октябрьского района Новосибирска пообещала найти и наказать людей, устроивших свалку под окнами многоэтажки у ТЦ «Аура».
Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии.
«Должностными лицами администрации в рамках своей компетенции проведено обследование вышеуказанной территории. По результатам обследования факт складирования строительных отходов подтвердился. В настоящее время администрацией проводятся мероприятия по установлению лиц, осуществлявших складирование строительных отходов, в целях привлечения их к административной ответственности», — ответили в мэрии. О том, собираются ли чиновники убирать свалку, в ответе ничего не сказано.
Свалка у дома на улице Военной, 9/1, со слов жильцов, появляется каждую весну и осень. Ещё в начале года районная администрация обещала ликвидировать ее и запретить въезд на это место, но в прошлые выходные грузовики привезли сюда новую кучу мусора.
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Кирилл Шматков
Фото предоставлено читательницей НГС Верой