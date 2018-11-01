Теперь не заблудятся: «2ГИС» выпустил карту Шерегеша — на ней есть даже высота трасс
Приложение работает офлайн
Сегодня, 1 ноября, 2ГИС начал работу в одном из самых популярных горнолыжных курортов России — Шерегеше: в приложении указаны все трассы, подъёмники и кафе. Приложение работает офлайн.
Сейчас на карте указаны более 2000 домов посёлка, более 500 организаций, 15 действующих трасс с их названиями и высотой, 24 действующих проката, 56 заведений общепита и 136 гостиниц и хостелов, подъёмники всех типов, канатные дороги, кассы, травмпункты, а также банкоматы, бани, продуктовые магазины, заправки и сувенирные лавки.
«Мы сами часто бываем зимой в Шерегеше и понимаем, с какими трудностями там могут столкнуться туристы. И хотя курорт не очень большой, во время отдыха всё равно возникают вопросы. Где перекусить без очереди? В каком прокате самый новый инвентарь? Куда сходить вечером? Какую выбрать баню? Чем занять ребёнка? Решение должно быть быстрым и точным — никто не хочет отправляться на поиски со сноубордом в руках. 2ГИС поможет выбрать то, что нужно, и покажет самый удобный путь. А ещё в 2ГИС можно рассказать о лучших местах, оставив отзыв», — рассказала маркетинг-менеджер «2ГИС» Алла Заузолкова.
В июле компания «2ГИС» нанесла на карту красивые и необычные граффити Новосибирска.
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Мария Тищенко
Фото Татьяны Фатеевой (1), скриншот карты 2ГИС