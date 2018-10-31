Новосибирские тротуары покрылись коркой льда
Прохожие едва удерживаются от того, чтобы не упасть
Утром в среду, 31 октября, из-за перепада температур и прошедшего снегопада новосибирские тротуары превратились в каток: пешеходы скользят и едва удерживаются от падения.
Накануне МЧС выпустило обращение к новосибирцам, в котором предупредило о гололёде и попросило выходить из дома заранее, чтобы не спешить.
«Пожилым людям лучше пользоваться тростью, не занимать руки тяжелыми сумками и не держать руки в карманах. Такое движение поможет контролировать положение тела и избежать падения», — порекомендовали спасатели.
Также они советуют выбирать удобную обувь на нескользящей подошве.
В департаменте транспорта мэрии Новосибирска сообщили, что в ночь на 31 октября на дорогах дежурила зимняя техника. Всего за прошедшие сутки дорожники высыпали на проезжую часть 1301 тонну пескосоляной смеси.
«Работы начались до установления ночных отрицательных температур, что позволило избежать серьезного обледенения дорожного покрытия», — пояснили в мэрии.
Вместе с тем департамент транспорта просит водителей вовремя сменить летнюю резину на зимнюю. «Даже несмотря на то, что сейчас ещё нет снежного покрова, в вечернее время, когда асфальт остывает, при превышении скорости тормозной путь увеличивается, и водители не успевают вовремя среагировать, что приводит к ДТП», — предупредили в мэрии.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено отделением пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области
Видео youtube.com, пользователь Сергей А. Болдырев