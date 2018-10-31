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На площади Ленина перекрыли парковку

Её огородили забором вокруг

На заборе установлены флаги с цветами российского триколора
На заборе установлены флаги с цветами российского триколора


Утром 31 октября в Новосибирске на площади Ленина закрыли парковку напротив оперного театра рядом со зданием Ленина, 1. 


Сейчас по её периметру стоят ограждения — машин за забором нет, вся парковка пустая.


«Парковку перекрыли к 4 ноября. Будет ли там сцена, пока сказать не готовы, праздник организовывает область», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска. 


Парковку огородили рядом со зданием Ленина, 1
Парковку огородили рядом со зданием Ленина, 1


В этом году хедлайнером праздничного концерта ко Дню народного единства станет певец, поэт и композитор Денис Майданов

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