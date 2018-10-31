На площади Ленина перекрыли парковку

Её огородили забором вокруг

На заборе установлены флаги с цветами российского триколора





Утром 31 октября в Новосибирске на площади Ленина закрыли парковку напротив оперного театра рядом со зданием Ленина, 1.





Сейчас по её периметру стоят ограждения — машин за забором нет, вся парковка пустая.





«Парковку перекрыли к 4 ноября. Будет ли там сцена, пока сказать не готовы, праздник организовывает область», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Парковку огородили рядом со зданием Ленина, 1





В этом году хедлайнером праздничного концерта ко Дню народного единства станет певец, поэт и композитор Денис Майданов.