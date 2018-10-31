На площади Ленина перекрыли парковку
Её огородили забором вокруг
Утром 31 октября в Новосибирске на площади Ленина закрыли парковку напротив оперного театра рядом со зданием Ленина, 1.
Сейчас по её периметру стоят ограждения — машин за забором нет, вся парковка пустая.
«Парковку перекрыли к 4 ноября. Будет ли там сцена, пока сказать не готовы, праздник организовывает область», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В этом году хедлайнером праздничного концерта ко Дню народного единства станет певец, поэт и композитор Денис Майданов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елена Громкова, Александр Сильченко
Фото Алексанадра Сильченко