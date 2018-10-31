В ГИБДД рассказали о последствиях смертельной аварии под Новосибирском

Водитель «Лады» вылетел на встречку и столкнулся с двумя автомобилями





В Госавтоинспекции рассказали о травмах пострадавшего в вечерней аварии с тремя автомобилями в Искитимском районе на трассе Р-256





Авария произошла на 47-м километре автодороги Р-256 «Сибирь» вечером 30 октября. Накануне было известно, что погиб водитель «Лады», а другой водитель пострадал. Сегодня выяснилось, что у него серьёзные травмы.



«Травмы получил водитель "Тойоты": у него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом рёбер, закрытый перелом таза и перелом голени», — сообщили сегодня в отделении пропаганды управления ГИБДД по Новосибирской области.





По информации ГИБДД, 26-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2114 ехал по автодороге со стороны Новосибирска в сторону Искитима. На 47-м километре он столкнулся со встречным Mitsubishi L200, которым управлял 33-летний водитель. После столкновения с Mitsubishi «Лада» врезалась во встречную Toyota Funcargo под управлением 54-летнего водителя.





Вчера в полиции сообщили, что, по предварительной информации, водитель «Лады», совершая обгон, не убедился в безопасности манёвра, что и стало причиной ДТП.









Сейчас все причины и обстоятельства аварии устанавливаются.







На прошлой неделе на трассе «Иртыш» в Новосибирской области в аварии погибли трое человек, в том числе исполнительный директор производителя минеральной воды «Карачинский источник» Виктор Салин и его жена Татьяна. Их дочь и сын оказались в реанимации.

