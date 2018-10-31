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НГУ попал в список лучших мировых университетов Best Global Universities 2019

Новосибирский университет обогнал более 800 вузов

Всего в рейтинг попали 1250 университетов со всего мира
Всего в рейтинг попали 1250 университетов со всего мира


Новосибирский государственный университет попал в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019.


Согласно исследованию аналитиков, в общий рейтинг вошли 14 российских университетов. НГУ уступил двум из них — Московскому государственному университету им. Ломоносова и НИЯУ МИФИ.


А в мировом рейтинге новосибирский университет занял 433-е место из 1250 вузов.


Кроме того, в рейтинг попали такие российские вузы, как Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа экономики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Университет ИТМО, Томский политехнический университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Уральский федеральный университет.


Справка: международный рейтинг U.S. News Best Global Universities 2019 составляется с 2014 года. Рейтинг основан на 13 индикаторах, включающих в том числе публикационную активность, цитирования, мировую и региональную исследовательскую репутацию.


В середине июля НГУ попал в сотню лучших вузов мира по версии составителей Шанхайского предметного рейтинга Global Ranking of Academic Subjects. Аналитики признали, что НГУ — в числе лучших вузов по горному делу.

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