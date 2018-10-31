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Новосибирцы украсили офисы к Хеллоуину: любуемся самыми милыми и пугающими фото

НГС публикует подборку снимков с офисной нечистью и поделками из тыкв

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В редакции НГС тоже отмечают Хеллоуин: посмотрите, как выглядит наша кофейня!
В редакции НГС тоже отмечают Хеллоуин: посмотрите, как выглядит наша кофейня!

Сегодня, 31 октября, во всём мире отмечают Хеллоуин. Не остались в стороне и новосибирцы: они украсили дома и офисы к необычному празднику. 


В новосибирских офисах сегодня можно увидеть поделки из тыкв, красочные воздушные шары с жуткими улыбками и даже симпатичную нечисть.


Этот очаровательный зомби, например, поселился в нашей редакции: он дружелюбно встречает всех, кто пришёл на работу
Этот очаровательный зомби, например, поселился в нашей редакции: он дружелюбно встречает всех, кто пришёл на работу


Также наш офис сегодня украшают подвешенные к потолку летучие мыши
Также наш офис сегодня украшают подвешенные к потолку летучие мыши


Немного пугающие, но при этом милые атрибуты праздника встречаются в самых неожиданных местах
Немного пугающие, но при этом милые атрибуты праздника встречаются в самых неожиданных местах


Если вы в офисе или дома тоже решили присоединиться к этому празднику или увидели, как отмечают Хеллоуин где-нибудь в Новосибирске, присылайте ваши фото и видео в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-00-00. 


Как новосибирцы праздновали Хеллоуин в прошлом году, можно увидеть в нашей фотоподборке.


Скромненько и со вкусом украсили свой офис к Хеллоуину сотрудники федеральной обувной сети «Монро». 


Для создания праздничной атмосферы они использовали главным образом тыквы
Для создания праздничной атмосферы они использовали главным образом тыквы


Эта тыква пытается вас напугать!
Эта тыква пытается вас напугать!


Пригодились для оформления и яблоки
Пригодились для оформления и яблоки


Благодарим всех, кто присылает нам фото с праздничным антуражем
Благодарим всех, кто присылает нам фото с праздничным антуражем


По традиции решили отпраздновать Хеллоуин и в компании «ДМС» («Дистрибьюторская Менеджмент Система»).


«В этот раз мы оформили комнату страха, где каждый желающий может испытать всю остроту ощущений и запечатлеть свои эмоции на фото. Среди всех сотрудников во всех филиалах компании в честь праздника мы проводим конкурс на самое страшное фото. Делимся некоторыми из них с новосибирцами», — пишет нам ещё одна читательница.


Сотрудники компании примерили на себя образы нечисти. Получилось колоритно!
Сотрудники компании примерили на себя образы нечисти. Получилось колоритно!


Отрубленных рук в нашей фотоподборке ещё не было. Теперь будут!




Жуткие пауки, расплывшийся в улыбке череп и мертвец в белом саване — так встречают утро 31 октября в компании Playtox.


Ну какой же Хеллоуин без тыквы?
Ну какой же Хеллоуин без тыквы?


Паутина в углах добавляет антуража
Паутина в углах добавляет антуража


Отмечают канун Дня Всех Святых и в сети магазинов «Большой Праздник».


Спасибо за фото нашему читателю!
Спасибо за фото нашему читателю!



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