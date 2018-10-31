Новосибирцы украсили офисы к Хеллоуину: любуемся самыми милыми и пугающими фото
НГС публикует подборку снимков с офисной нечистью и поделками из тыкв
Сегодня, 31 октября, во всём мире отмечают Хеллоуин. Не остались в стороне и новосибирцы: они украсили дома и офисы к необычному празднику.
В новосибирских офисах сегодня можно увидеть поделки из тыкв, красочные воздушные шары с жуткими улыбками и даже симпатичную нечисть.
Если вы в офисе или дома тоже решили присоединиться к этому празднику или увидели, как отмечают Хеллоуин где-нибудь в Новосибирске, присылайте ваши фото и видео в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-00-00.
Как новосибирцы праздновали Хеллоуин в прошлом году, можно увидеть в нашей фотоподборке.
Скромненько и со вкусом украсили свой офис к Хеллоуину сотрудники федеральной обувной сети «Монро».
По традиции решили отпраздновать Хеллоуин и в компании «ДМС» («Дистрибьюторская Менеджмент Система»).
«В этот раз мы оформили комнату страха, где каждый желающий может испытать всю остроту ощущений и запечатлеть свои эмоции на фото. Среди всех сотрудников во всех филиалах компании в честь праздника мы проводим конкурс на самое страшное фото. Делимся некоторыми из них с новосибирцами», — пишет нам ещё одна читательница.
Отрубленных рук в нашей фотоподборке ещё не было. Теперь будут!
Жуткие пауки, расплывшийся в улыбке череп и мертвец в белом саване — так встречают утро 31 октября в компании Playtox.
Отмечают канун Дня Всех Святых и в сети магазинов «Большой Праздник».
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Ольга Хмелевская
Фото автора, читателей НГС, instagram.com