Новосибирцы украсили офисы к Хеллоуину: любуемся самыми милыми и пугающими фото

НГС публикует подборку снимков с офисной нечистью и поделками из тыкв

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В редакции НГС тоже отмечают Хеллоуин: посмотрите, как выглядит наша кофейня!

Сегодня, 31 октября, во всём мире отмечают Хеллоуин. Не остались в стороне и новосибирцы: они украсили дома и офисы к необычному празднику.







В новосибирских офисах сегодня можно увидеть поделки из тыкв, красочные воздушные шары с жуткими улыбками и даже симпатичную нечисть.





Этот очаровательный зомби, например, поселился в нашей редакции: он дружелюбно встречает всех, кто пришёл на работу





Также наш офис сегодня украшают подвешенные к потолку летучие мыши





Немного пугающие, но при этом милые атрибуты праздника встречаются в самых неожиданных местах





Если вы в офисе или дома тоже решили присоединиться к этому празднику или увидели, как отмечают Хеллоуин где-нибудь в Новосибирске, присылайте ваши фото и видео в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-00-00.







Как новосибирцы праздновали Хеллоуин в прошлом году, можно увидеть в нашей фотоподборке.





10:53

Скромненько и со вкусом украсили свой офис к Хеллоуину сотрудники федеральной обувной сети «Монро».





Для создания праздничной атмосферы они использовали главным образом тыквы





Эта тыква пытается вас напугать!





Пригодились для оформления и яблоки





Благодарим всех, кто присылает нам фото с праздничным антуражем





10:45

По традиции решили отпраздновать Хеллоуин и в компании «ДМС» («Дистрибьюторская Менеджмент Система»).





«В этот раз мы оформили комнату страха, где каждый желающий может испытать всю остроту ощущений и запечатлеть свои эмоции на фото. Среди всех сотрудников во всех филиалах компании в честь праздника мы проводим конкурс на самое страшное фото. Делимся некоторыми из них с новосибирцами», — пишет нам ещё одна читательница.







Сотрудники компании примерили на себя образы нечисти. Получилось колоритно!





10:42

Отрубленных рук в нашей фотоподборке ещё не было. Теперь будут!













09:44

Жуткие пауки, расплывшийся в улыбке череп и мертвец в белом саване — так встречают утро 31 октября в компании Playtox.





Ну какой же Хеллоуин без тыквы?





Паутина в углах добавляет антуража





09:37

Отмечают канун Дня Всех Святых и в сети магазинов «Большой Праздник».





Спасибо за фото нашему читателю!







