Сэйв вратаря «Сибири» возглавил рейтинг лучших за неделю

Свой сэйв Дэнни Тэйлор сделал в первом периоде матча, который проходил 22 октября в Новосибирске. «Сибирь» играла против казанского «Ак Барса». В это время счёт еще был 0:0. Игра закончилась с результатом 1:0 в пользу казанской команды .

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Александр Сильченко

Фото hcsibir.ru

Видео video.khl.ru

