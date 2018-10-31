Сэйв вратаря «Сибири» возглавил рейтинг лучших за неделю
Дэнни Тэйлор отличился в матче против казанского «Ак Барса»
Континентальная хоккейная лига составила рейтинг лучших сэйвов, которые делали вратари в матчах восьмой игровой недели — в список попал и вратарь новосибирского клуба «Сибирь».
Свой сэйв Дэнни Тэйлор сделал в первом периоде матча, который проходил 22 октября в Новосибирске. «Сибирь» играла против казанского «Ак Барса». В это время счёт еще был 0:0. Игра закончилась с результатом 1:0 в пользу казанской команды.
Дэнни Тэйлор попал на 2-ю строчку в топе лучших сейвов.
Ночью 30 октября в регулярном матче Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла московскому ЦСКА со счетом 2:4. Игра проходила в Ледовом спортивном комплексе ЦСКА в Москве.
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Александр Сильченко
Фото hcsibir.ru
Видео video.khl.ru