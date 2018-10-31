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Правительство НСО: новосибирец сможет прожить месяц на 10 843 рубля

29 октября губернатор установил новый прожиточный минимум

Прожиточный минимум в среднем составил 10 843 рубля
Прожиточный минимум в среднем составил 10 843 рубля


В III квартале 2018 года прожиточный минимум в Новосибирской области в среднем составил 10 843 рубля.


По данным Новосибирскстата, величина прожиточного минимума установлена постановлением губернатора Новосибирской области от 29 октября.


«Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 10 843 рубля, в том числе на трудоспособное население — 11 527 рублей; пенсионера — 8723 рубля; ребёнка — 11 145 рублей», — сообщается на сайте Новосибирскстата.


По данным аналитиков, структура прожиточного минимума состоит из расходов на питание (42%, или 4555 рублей), непродовольственные товары (25,3%, или 2743 рубля), оплату услуг (25,4%, или 2752 рубля) и на налоги (7,3%, или 793 рубля).


Справка: Прожиточный минимум устанавливается один раз в квартал и применяется при расчётах социальных выплат (пособий, минимальных пенсий, стипендий), а также для оценки уровня жизни населения при разработке социальных программ.


Несколько дней назад пенсионерка передала в подарок министру труда и социального развития Новосибирской области Ярославу Фролову мыло, верёвку, спички и соль, которые она купила на сумму повышения прожиточного минимума для пенсионеров.


В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении пенсионного возраста. Теперь планка выхода на пенсию поднимется до 60 лет у женщин, 65 лет — у мужчин. 

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