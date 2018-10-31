Правительство НСО: новосибирец сможет прожить месяц на 10 843 рубля
29 октября губернатор установил новый прожиточный минимум
В III квартале 2018 года прожиточный минимум в Новосибирской области в среднем составил
По данным Новосибирскстата, величина прожиточного минимума установлена постановлением губернатора Новосибирской области от 29 октября.
«Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области
По данным аналитиков, структура прожиточного минимума состоит из расходов на питание (
Справка: Прожиточный минимум устанавливается один раз в квартал и применяется при расчётах социальных выплат (пособий, минимальных пенсий, стипендий), а также для оценки уровня жизни населения при разработке социальных программ.
Несколько дней назад пенсионерка передала в подарок министру труда и социального развития Новосибирской области Ярославу Фролову мыло, верёвку, спички и соль, которые она купила на сумму повышения прожиточного минимума для пенсионеров.
В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении пенсионного возраста. Теперь планка выхода на пенсию поднимется до 60 лет у женщин, 65 лет — у мужчин.
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Фатеевой