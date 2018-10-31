Правительство НСО: новосибирец сможет прожить месяц на 10 843 рубля

Прожиточный минимум в среднем составил 10 843 рубля





В III квартале 2018 года прожиточный минимум в Новосибирской области в среднем составил 10 843 рубля.





По данным Новосибирскстата, величина прожиточного минимума установлена постановлением губернатора Новосибирской области от 29 октября.





«Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 10 843 рубля, в том числе на трудоспособное население — 11 527 рублей; пенсионера — 8723 рубля; ребёнка — 11 145 рублей», — сообщается на сайте Новосибирскстата.





По данным аналитиков, структура прожиточного минимума состоит из расходов на питание ( 42% , или 4555 рублей), непродовольственные товары ( 25,3% , или 2743 рубля), оплату услуг ( 25,4% , или 2752 рубля) и на налоги ( 7,3% , или 793 рубля).





Справка: Прожиточный минимум устанавливается один раз в квартал и применяется при расчётах социальных выплат (пособий, минимальных пенсий, стипендий), а также для оценки уровня жизни населения при разработке социальных программ.





Несколько дней назад пенсионерка передала в подарок министру труда и социального развития Новосибирской области Ярославу Фролову мыло, верёвку, спички и соль, которые она купила на сумму повышения прожиточного минимума для пенсионеров.





В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении пенсионного возраста. Теперь планка выхода на пенсию поднимется до 60 лет у женщин, 65 лет — у мужчин.

