Хоккейная "Сибирь" проиграла ЦСКА

В составе "Сибири" был новый игрок

Первый гол "Сибири" принадлежал Саюстову
Первый гол "Сибири" принадлежал Саюстову


Сегодня, 30 октября, в регулярном матче Континентальной хоккейной лиги новосибирская "Сибирь" проиграла московскому ЦСКА со счетом 2:4 (1:0; 0:2; 1:2). Игра проходила в Ледовом спортивном комплексе ЦСКА, в Москве.


Счет открыл нападающий "Сибири" Дмитрий Саюстов — он забил первый гол на 12 минуте игры. За первый период судьи три раз удаляли игроков "Сибири".



Во втором периоде ЦСКА удалось отыграться: москвичи забросили две шайбы подряд — на 30-й и 31-й минуте.


Третий период начался с еще одного гола в ворота "Сибири": на 45 минуте шайбу закинул нападающий ЦСКА Константин Окулов. В последнюю минуту развернулась нешуточная схватка на 58-й москвичам удалось забросить еще одну шайбу в ворота сибиряков, но уже через несколько секунд нападающий "Сибири" Владимир Пешехонов отыграл еще один гол для новосибирцев, после чего игра закончилась. 


В этой игре в составе "Сибири" играл новый нападающий из Канады Жильбер Брюле, на воротах был Алексей Красиков.


Несмотря на череду проигрышей наши хоккеисты сохраняют позитивный настрой. Завтра ХК "Сибирь" встретится на льду с бротиславским "Слованом". НГС подготовил для читателей календарь болельщика — здесь можно уточнить, когда будет следующая игра.

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