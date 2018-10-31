«Ушла легенда»: умер создатель мультфильмов «Остров сокровищ» и «Доктор Айболит»

Давиду Черкасскому было 86 лет

Самые известные мультфильмы Черкасского — «Остров сокровищ», «Приключения капитана Врунгеля», «Волшебник Ох» и «Доктор Айболит»
Самые известные мультфильмы Черкасского — «Остров сокровищ», «Приключения капитана Врунгеля», «Волшебник Ох» и «Доктор Айболит»


Сегодня вечером на Украине умер художник-мультипликатор и режиссер Давид Черкасский. Ему было 86 лет. О смерти мультипликатора в «Фейсбуке» сообщил украинский бизнесмен Александр Меламуд.


— Час назад умер Давид Янович Черкасский. Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи сражались за его жизнь. Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна, — написал Меламуд.


Давид Черкасский снял мультфильмы «Приключения капитана Врунгеля», «Волшебник Ох», «Доктор Айболит», «Крокодил и солнце», «Остров сокровищ» и другие. За заслуги в сфере культуры ему присвоили звание народного артиста Украины. Он также является кавалером украинского ордена «За заслуги» II и III степени. 


Черкасский родился в 1931 году в городе Шпола (сейчас это Черкасская область Украины). В 1959 году он начал работать в студии «Киевнаучфильм», где несколько лет трудился художником-мультипликатором. Как режиссер он дебютировал уже через 5 лет, в 1964 году.


Поностальгируйте вместе с нами над мультфильмами, которые срежиссировал Черкасский. Его знаменитый доктор Айболит
Поностальгируйте вместе с нами над мультфильмами, которые срежиссировал Черкасский. Его знаменитый доктор Айболит


И конечно же, капитан Врунгель
И конечно же, капитан Врунгель
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