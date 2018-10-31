фоторепортаж

Фотограф из Новосибирска сняла приключения человека-тыквы к Хеллоуину

Парень с тыквой вместо головы 6 часов гулял по Октябрьскому району

Человек с тыквой вместо головы гулял по Октябрьскому району 6 часов
Человек с тыквой вместо головы гулял по Октябрьскому району 6 часов


Накануне Хеллоуина фотограф Светлана Ерыгина сняла приключение человека с тыквой вместо головы — её герой Тыкварь гуляет по Новосибирску, ходит на рынок и ездит в автобусах, ничуть не смущая горожан.


«Я давно хотела совместить в фотографии мрачную эстетику Хеллоуина с мрачной эстетикой российской действительности. Тыква сама по себе не русская и не американская — вопрос только в том, в какой контекст её поместить. Поэтому я перенесла её в самые обыденные для нашего человека обстоятельства, но без маскарада и заимствованных образов для вечеринок. Так родился самостоятельный герой, его зовут Тыкварь», — рассказывает Светлана.


Тыкварь прошёлся по Выборной, гулял по Ключ-Камышенскому плато и зашёл на Октябрьский рынок
Тыкварь прошёлся по Выборной, гулял по Ключ-Камышенскому плато и зашёл на Октябрьский рынок


Образ Тыкваря появился, потому что зачастую люди в шутку называют голову тыквой.


«Я просто представила человека-тыкву, кто это может быть? А тот, кто в эту самую тыкву получает. Это даже не гопник, это такой русский пацан. Я хожу по улицам и вижу тыкварей повсюду. Это собирательный образ, лирический герой. Он наглый, наивный, бедный, самоуверенный, невежественный и замкнутый на своих интересах. Тыкварь без глаз, без лица — "Ничего не сообщаю миру, ничего за пределами своей жизни не воспринимаю"», — объясняет фотограф характер своего героя.


Многие новосибирцы делали вид, что ничего удивительного не происходит
Многие новосибирцы делали вид, что ничего удивительного не происходит


Съёмки проходили в Октябрьском районе. Моделью стал друг Светланы. Костюм Тыкваря сделали просто: купили большую тыкву, вычистили мякоть, а также нашли старую олимпийку марки Adidas, на фотосессию взяли банку пива «Балтика» — так фотограф и модель хотели сделать образ хулигана с окраины более убедительным.


Тыкварь даже смог затеряться в толпе
Тыкварь даже смог затеряться в толпе


После поездки на автобусе Тыкварь и фотограф отправились на Октябрьский рынок — прохожие с юмором реагировали на человека с тыквой на голове или делали вид, что ничего не происходит.


Продавцы на Октябрьском рынке приняли Тыкваря как гостя
Продавцы на Октябрьском рынке приняли Тыкваря как гостя


«Агрессии не было. Возможно, потому что мы вели себя открыто и не выглядели как люди, замышляющие недоброе. Скорее, как студенты, которым нечем заняться. Самыми приветливыми оказались представители ближнего зарубежья. Мы врывались в палатку с фруктами или в закусочную «Самса», а они позволяли оккупировать свое рабочее место, не выгоняли, не торопили и не задавали вопросов», — добавляет Светлана.


Чтобы снять серию к Хеллоуину фотограф потратила всего тысячу рублей
Чтобы снять серию к Хеллоуину фотограф потратила всего тысячу рублей


Съёмка длилась 6 часов. Фотограф и модель делали паузы между кадрами, так как с тыквой на голове модели было невозможно дышать.


Однако снять историю Тыкваря оказалось непросто — костюм вышел очень тяжёлым
Однако снять историю Тыкваря оказалось непросто — костюм вышел очень тяжёлым


Даже высушенная тыква оказалась очень тяжелой — долго ходить с ней на голове было затруднительно.


Тыкварь — это обычный парень из российской провинции
Тыкварь — это обычный парень из российской провинции


Всё же многие новосибирцы предпочитают отмечать Хеллоуин более традиционно, хотя праздник вовсе не является российским. Журналист НГС сделал обзор, как как ритейлеры и рестораторы подогревают интерес и отмечают День Всех Святых.

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