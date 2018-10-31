Фотограф из Новосибирска сняла приключения человека-тыквы к Хеллоуину

Человек с тыквой вместо головы гулял по Октябрьскому району 6 часов





Накануне Хеллоуина фотограф Светлана Ерыгина сняла приключение человека с тыквой вместо головы — её герой Тыкварь гуляет по Новосибирску, ходит на рынок и ездит в автобусах, ничуть не смущая горожан.





«Я давно хотела совместить в фотографии мрачную эстетику Хеллоуина с мрачной эстетикой российской действительности. Тыква сама по себе не русская и не американская — вопрос только в том, в какой контекст её поместить. Поэтому я перенесла её в самые обыденные для нашего человека обстоятельства, но без маскарада и заимствованных образов для вечеринок. Так родился самостоятельный герой, его зовут Тыкварь», — рассказывает Светлана.







Тыкварь прошёлся по Выборной, гулял по Ключ-Камышенскому плато и зашёл на Октябрьский рынок





Образ Тыкваря появился, потому что зачастую люди в шутку называют голову тыквой.







«Я просто представила человека-тыкву, кто это может быть? А тот, кто в эту самую тыкву получает. Это даже не гопник, это такой русский пацан. Я хожу по улицам и вижу тыкварей повсюду. Это собирательный образ, лирический герой. Он наглый, наивный, бедный, самоуверенный, невежественный и замкнутый на своих интересах. Тыкварь без глаз, без лица — "Ничего не сообщаю миру, ничего за пределами своей жизни не воспринимаю"», — объясняет фотограф характер своего героя.







Многие новосибирцы делали вид, что ничего удивительного не происходит





Съёмки проходили в Октябрьском районе. Моделью стал друг Светланы. Костюм Тыкваря сделали просто: купили большую тыкву, вычистили мякоть, а также нашли старую олимпийку марки Adidas, на фотосессию взяли банку пива «Балтика» — так фотограф и модель хотели сделать образ хулигана с окраины более убедительным.





Тыкварь даже смог затеряться в толпе





После поездки на автобусе Тыкварь и фотограф отправились на Октябрьский рынок — прохожие с юмором реагировали на человека с тыквой на голове или делали вид, что ничего не происходит.





Продавцы на Октябрьском рынке приняли Тыкваря как гостя





«Агрессии не было. Возможно, потому что мы вели себя открыто и не выглядели как люди, замышляющие недоброе. Скорее, как студенты, которым нечем заняться. Самыми приветливыми оказались представители ближнего зарубежья. Мы врывались в палатку с фруктами или в закусочную «Самса», а они позволяли оккупировать свое рабочее место, не выгоняли, не торопили и не задавали вопросов», — добавляет Светлана.





Чтобы снять серию к Хеллоуину фотограф потратила всего тысячу рублей





Съёмка длилась 6 часов. Фотограф и модель делали паузы между кадрами, так как с тыквой на голове модели было невозможно дышать.





Однако снять историю Тыкваря оказалось непросто — костюм вышел очень тяжёлым





Даже высушенная тыква оказалась очень тяжелой — долго ходить с ней на голове было затруднительно.





Тыкварь — это обычный парень из российской провинции





Всё же многие новосибирцы предпочитают отмечать Хеллоуин более традиционно, хотя праздник вовсе не является российским. Журналист НГС сделал обзор, как как ритейлеры и рестораторы подогревают интерес и отмечают День Всех Святых.