Невеста из Новосибирска приняла участие в реалити-шоу на «Пятнице!»

Сибирячка сражалась за свадебное путешествие мечты

Марина вторая слева 
Марина вторая слева 


Молодожены из Новосибирска Марина и Дмитрий попали на программу «Четыре свадьбы» канала «Пятница!». Премьера передачи была вечером 30 октября, главный приз — романтическое путешествие на двоих.


По правилам шоу, за выигрыш должны бороться невесты: им нужно посетить свадьбы соперниц и оценить их. Невеста, которая получит больше баллов, выиграет.


Первой гостей принимала Марина — на платье, оформление свадьбы в красно-белых тонах и банкет она потратила 500 тысяч рублей.


Затем был праздник Ирины из Орла — девушка предложила каждой гостье полет на тарзанке и посещение педикюрного салона.


На свадьбе Виктории из Ярославля у новосибирской невесты заболел живот, ей пришлось покинуть торжество и отправиться в аптеку.


После четвертой свадьбы, которую устраивала Александра из Калининграда, девушки узнали результаты. Марина заняла третье место, набрав 92 балла. Первое место заняла Ирина, она выиграла путешествие в Прагу. 


Марина уступила сопернице всего два балла
Марина уступила сопернице всего два балла


Справка: «Четыре свадьбы» — реалити-шоу, в каждом выпуске которого четыре пары из разных городов России соревнуются за главный приз — свадебное путешествие. 


Вчера другой новосибирец попал в реалити-шоу: Александр Караваев, который танцевал хип-хоп и брейк-данс в поездах метро и электричках, попал в реалити-шоу «Дом-2».

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