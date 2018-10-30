Невеста из Новосибирска приняла участие в реалити-шоу на «Пятнице!»

Марина вторая слева





Молодожены из Новосибирска Марина и Дмитрий попали на программу «Четыре свадьбы» канала «Пятница!». Премьера передачи была вечером 30 октября, главный приз — романтическое путешествие на двоих.







По правилам шоу, за выигрыш должны бороться невесты: им нужно посетить свадьбы соперниц и оценить их. Невеста, которая получит больше баллов, выиграет.







Первой гостей принимала Марина — на платье, оформление свадьбы в красно-белых тонах и банкет она потратила 500 тысяч рублей.







Затем был праздник Ирины из Орла — девушка предложила каждой гостье полет на тарзанке и посещение педикюрного салона.







На свадьбе Виктории из Ярославля у новосибирской невесты заболел живот, ей пришлось покинуть торжество и отправиться в аптеку.







После четвертой свадьбы, которую устраивала Александра из Калининграда, девушки узнали результаты. Марина заняла третье место, набрав 92 балла. Первое место заняла Ирина, она выиграла путешествие в Прагу.







Марина уступила сопернице всего два балла





Справка: «Четыре свадьбы» — реалити-шоу, в каждом выпуске которого четыре пары из разных городов России соревнуются за главный приз — свадебное путешествие.





Вчера другой новосибирец попал в реалити-шоу: Александр Караваев, который танцевал хип-хоп и брейк-данс в поездах метро и электричках, попал в реалити-шоу «Дом-2».