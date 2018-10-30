Смертельный обгон: водитель «Лады» погиб в ДТП с двумя встречными машинами на трассе

Авария случилась в 48 километрах от Новосибирска

Водитель ВАЗ-2114 пошёл на обгон и погиб в двойном столкновении

Вечером 30 октября на трассе Р-256 под Новосибирском произошла жёсткая авария: один из водителей погиб, другой — попал в больницу с переломами.





ДТП случилось в 19:35 в Искитимском районе в 48 километрах от Новосибирска, расcказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по региону.







«Информация предварительная: водитель — молодой мужчина — <…> за рулем автомобиля ВАЗ-2114 двигался со стороны Искитима в сторону Бердска и <…>, совершая обгон, не убедился в безопасности манёвра», — сообщили в полиции.







В ведомстве уточнили, что сначала «Лада» по касательной зацепила встречный внедорожник Mitsubishi, а потом лоб в лоб столкнулась со встречной Toyota Funcargo.







«Погиб водитель автомобиля ВАЗ-2114. Водитель "Тойоты" с переломами доставлен в больницу», — пояснили в МВД.







Сейчас на месте аварии работают автоинспекторы, которые уточняют обстоятельства случившегося.











На прошлой неделе на трассе «Иртыш» в Новосибирской области в аварии погибли трое человек, в том числе исполнительный директор производителя минеральной воды «Карачинский источник» Виктор Салин и его жена Татьяна. Их дочь и сын оказались в реанимации.

