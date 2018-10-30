В Новосибирской области наметилась естественная убыль населения
Число умерших на 2627 человек превысило число родившихся
В Новосибирской области снизилась рождаемость и выросла смертность: статистики рассказали, отчего чаще всего умирают жители региона.
Как показывает статистика, за первые девять месяцев 2018 года в Новосибирской области родилось
При этом умирать новосибирцы стали чаще. Если с января по сентябрь этого года загсы зарегистрировали в регионе
Как видно из опубликованных цифр, в Новосибирской области наметилась естественная убыль населения: число умерших превышает число родившихся на 2627 человек.
Самыми распространенными причинами смерти в Новосибирской области продолжают оставаться болезни системы кровообращения —
Ранее аналитики вычислили ожидаемую продолжительность жизни в Новосибирской области и сравнили, сколько в среднем живут мужчины и женщины после выхода на пенсию. А учёный-геронтолог Виктор Мякотных рассказал о том, как стать долгожителем.
«Главное все-таки не диеты, а поддержание трех видов активности: физической, интеллектуальной и сексуальной. С физической все понятно: без тренировки мышцы дрябнут. Интеллектуальная активность подстегивает образование новых клеток, нейронов. Ведь старение — это программируемая клеточная смерть. Программа жизни живого существа заложена таким образом, что потихоньку отживают клетки, в том числе нейроны. Все эти три вида активности важны. Нарушится один — пострадают и другие виды активности, организм начинает скорее стареть», — пояснял геронтолог.
Демографы предрекают Новосибирской области затяжную убыль населения. Сейчас в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 90-х годов, тогда как в старший возраст вошли люди, родившиеся в послевоенный всплеск рождаемости.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова