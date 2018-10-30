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В Новосибирской области наметилась естественная убыль населения

Число умерших на 2627 человек превысило число родившихся

За девять месяцев 2018 года на свет в Новосибирской области появилось  24 632 новоржденных
За девять месяцев 2018 года на свет в Новосибирской области появилось 24 632 новоржденных

В Новосибирской области снизилась рождаемость и выросла смертность: статистики рассказали, отчего чаще всего умирают жители региона.


Как показывает статистика, за первые девять месяцев 2018 года в Новосибирской области родилось 24 632 ребёнка. По сравнению с этим же периодом прошлого года число новорожденных сократилось на 1652, сообщает Росстат.


При этом умирать новосибирцы стали чаще. Если с января по сентябрь этого года загсы зарегистрировали в регионе 27 259 смертей, то за такой же период прошлого года — на 149 случаев меньше.


Как видно из опубликованных цифр, в Новосибирской области наметилась естественная убыль населения: число умерших превышает число родившихся на 2627 человек.


Самыми распространенными причинами смерти в Новосибирской области продолжают оставаться болезни системы кровообращения — 12 715 умерших за девять месяцев. При этом по сравнению с прошлым годом смертность от этих заболеваний сократилась на 1043 случая.


Ранее аналитики вычислили ожидаемую продолжительность жизни в Новосибирской области и сравнили, сколько в среднем живут мужчины и женщины после выхода на пенсию. А учёный-геронтолог Виктор Мякотных рассказал о том, как стать долгожителем


«Главное все-таки не диеты, а поддержание трех видов активности: физической, интеллектуальной и сексуальной. С физической все понятно: без тренировки мышцы дрябнут. Интеллектуальная активность подстегивает образование новых клеток, нейронов. Ведь старение — это программируемая клеточная смерть. Программа жизни живого существа заложена таким образом, что потихоньку отживают клетки, в том числе нейроны. Все эти три вида активности важны. Нарушится один — пострадают и другие виды активности, организм начинает скорее стареть», — пояснял геронтолог.


Демографы предрекают Новосибирской области затяжную убыль населения. Сейчас в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 90-х годов, тогда как в старший возраст вошли люди, родившиеся в послевоенный всплеск рождаемости.

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