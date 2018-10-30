«За добросовестную работу»: Путин объявил благодарность двум новосибирским депутатам
Один из них объяснил, за какие заслуги его мог поощрить президент
Президент России Владимир Путин вынес благодарность депутатам Заксобрания Новосибирской области Александру Морозову и Вячеславу Журавлёву.
«За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу <…> объявить благодарность президента Российской Федерации <…> Морозову Александру Владимировичу — председателю совета директоров закрытого акционерного общества "Коченёвская птицефабрика"», — говорится в распоряжении президента, опубликованном сегодня, 30 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим же распоряжением Владимир Путин объявил благодарность другому депутату Заксобрания — Вячеславу Журавлёву. Поощрение от главы государства он получил как член президиума Новосибирского областного совета ветеранов. В документе отмечается, что благодарность вынесена «за активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Корреспонденту НГС удалось дозвониться до Вячеслава Журавлёва — 78-летний представитель фракции КПРФ удивился, услышав, что президент объявил ему благодарность. «Я в первый раз слышу, честное слово», — заявил депутат.
По словам Вячеслава Журавлёва, ему неизвестно, кто выдвинул его кандидатуру для поощрения. «Речь идёт, видимо, о том, что я 25 лет в ветеранском движении, 21 год председателем областного совета ветеранов был», — предположил парламентарий.
Второй поощрённый депутат, Александр Морозов, на звонки корреспондента НГС не ответил.
Несколько дней назад Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении государственных наград и почетных званий — в списке оказались жители Новосибирской области, которые работают в ОАО «РЖД».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Фото zsnso.ru