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«За добросовестную работу»: Путин объявил благодарность двум новосибирским депутатам

Один из них объяснил, за какие заслуги его мог поощрить президент

Вячеслав Журавлёв раньше возглавлял Новосибирский областной совет ветеранов
Вячеслав Журавлёв раньше возглавлял Новосибирский областной совет ветеранов

Президент России Владимир Путин вынес благодарность депутатам Заксобрания Новосибирской области Александру Морозову и Вячеславу Журавлёву.


«За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу <…> объявить благодарность президента Российской Федерации <…> Морозову Александру Владимировичу — председателю совета директоров закрытого акционерного общества "Коченёвская птицефабрика"», — говорится в распоряжении президента, опубликованном сегодня, 30 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.


Этим же распоряжением Владимир Путин объявил благодарность другому депутату Заксобрания — Вячеславу Журавлёву. Поощрение от главы государства он получил как член президиума Новосибирского областного совета ветеранов. В документе отмечается, что благодарность вынесена «за активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».


Корреспонденту НГС удалось дозвониться до Вячеслава Журавлёва — 78-летний представитель фракции КПРФ удивился, услышав, что президент объявил ему благодарность. «Я в первый раз слышу, честное слово», — заявил депутат.


По словам Вячеслава Журавлёва, ему неизвестно, кто выдвинул его кандидатуру для поощрения. «Речь идёт, видимо, о том, что я 25 лет в ветеранском движении, 21 год председателем областного совета ветеранов был», — предположил парламентарий.


Второй поощрённый депутат, Александр Морозов, на звонки корреспондента НГС не ответил.


Александр Морозов — один из ветеранов Заксобрания Новосибирской области, он работает уже пятый созыв
Александр Морозов — один из ветеранов Заксобрания Новосибирской области, он работает уже пятый созыв


Несколько дней назад Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении государственных наград и почетных званий — в списке оказались жители Новосибирской области, которые работают в ОАО «РЖД». 

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