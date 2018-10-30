Все в объезд: рядом с Ленинским рынком провалилась дорога
После аварии на водопроводе коммунальщики перекрыли часть улицы Пархоменко
Сегодня, 30 октября, новосибирские коммунальщики перекрыли участок улицы Пархоменко — после аварии на водопроводе там просела дорога.
По данным Яндекс.Карт, часть улицы Пархоменко напротив дома
Факт перекрытия корреспонденту НГС подтвердили и в «Горводоканале». Как сообщил его представитель Сергей Зубков, в ночь на 30 октября здесь случилась авария на водопроводе. С самим повреждением рабочие уже справились, и абоненты без воды не остались, но из-за случившегося в этом месте просела дорога. В итоге движение на этом участке пришлось закрыть в обе стороны.
«Там перекрыта дорога, потому что она просто ушла. То есть подмыло, и дорога вся провалилась», — рассказал Сергей Зубков.
По его словам, на дорожную ситуацию перекрытие этого участка в целом не повлияет, поскольку общественный транспорт в этом месте не ходит. При этом представитель «Горводоканала» затруднился сказать, до какого времени улица будет закрыта для проезда.
«Пока не устранят повреждение», — пояснил Сергей Зубков.
Также сейчас из-за ремонта теплотрасс сужены участки Чаплыгина и Большевистской.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова из архива НГС, скриншот yandex.ru/maps