Lexus признали самым надежным автомобилем

Американское издание Consumer Reports назвало марку Lexus самым надежным автомобилем в мире, данные получены на основе опроса 500 000 автовладельцев. Lexus получил 78 из 100 баллов по шкале надежности, второе место досталось Toyota с 76 баллами. Всего в рейтинге упомянуты 29 брендов. В Новосибирске Lexus представлен одним дилером и девятью моделями.





Lexus ES





«Помимо роботов, которые собирают автомобили, есть еще мастера такуми, которые обладают абсолютным слухом, абсолютным нюхом, зрением. Каждый автомобиль Lexus проходит осмотр этими мастерами: один определяет качество кожи, второй взглядом определяет качество лакокрасочного покрытия. Это на всех заводах. Двигатели проходят несколько оценок именно человеком, смотрят, как все швы спаяны», — рассказала НГС руководитель отдела продаж компании «Восток Моторс» Юлия Голишевская (официальный дилер Lexus).





Третье место в рейтинге досталось японской Mazda (69 баллов), четвертое — Subaru (65 баллов), пятое — корейской KIA (61 балл).





На отечественном рынке, в Новосибирске Lexus конкурирует преимущественно с Mercedes-Benz и BMW. Эти немецкие марки заняли соответственно 17-е и 8-е места с 47 и 58 баллами.





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