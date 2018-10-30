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Lexus признали самым надежным автомобилем

Toyota оказалась только на втором месте

Американское издание Consumer Reports назвало марку Lexus самым надежным автомобилем в мире, данные получены на основе опроса 500 000 автовладельцев. Lexus получил 78 из 100 баллов по шкале надежности, второе место досталось Toyota с 76 баллами. Всего в рейтинге упомянуты 29 брендов. В Новосибирске Lexus представлен одним дилером и девятью моделями.


Lexus ES
Lexus ES


«Помимо роботов, которые собирают автомобили, есть еще мастера такуми, которые обладают абсолютным слухом, абсолютным нюхом, зрением. Каждый автомобиль Lexus проходит осмотр этими мастерами: один определяет качество кожи, второй взглядом определяет качество лакокрасочного покрытия. Это на всех заводах. Двигатели проходят несколько оценок именно человеком, смотрят, как все швы спаяны», — рассказала НГС руководитель отдела продаж компании «Восток Моторс» Юлия Голишевская (официальный дилер Lexus).


Третье место в рейтинге досталось японской Mazda (69 баллов), четвертое — Subaru (65 баллов), пятое — корейской KIA (61 балл). 


На отечественном рынке, в Новосибирске Lexus конкурирует преимущественно с Mercedes-Benz и BMW. Эти немецкие марки заняли соответственно 17-е и 8-е места с 47 и 58 баллами. 


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