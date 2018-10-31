В Академгородке на месте книжного магазина откроется первое вьетнамское кафе

Первая точка Kung Pho появилась на улице Горького





Кафе Kung Pho заработает в Советском районе, на Морском проспекте. Это третья точка сети и первое заведение вьетнамской кухни в этой части города.







Информацию том, что сеть Kung Pho планирует открыть своё третье заведение в Академгородке, НГС подтвердил её совладелец и руководитель Вячеслав Яковлев. По его словам, заведение разместится на первом этаже в здании, где раньше работал магазин «Академкнига» (Морской проспект, 22).







«Открыться планируем через пару недель», — уточнил ресторатор.







Kung Pho — первый новосибирский сетевой проект вьетнамской быстрой еды, работающий с конца 2017 года. Сейчас в сети два заведения (на улице Горького, второе — в ТРЦ «Галерея Новосибирск»). Кроме этой сети Яковлеву принадлежат (в партнерстве) также сеть русской кухни «Мамин Сибиряк» и бары Twiggy, «Джек Лондон» и Friends.







Осенью ещё одно заведение начало работать на фуд-корте





Сейчас, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает девять заведений, в кулинарной специализации которых указана вьетнамская кухня, и почти все они расположены в центре города по линии метро. В Советском районе ни сейчас, ни ранее ресторанов этой кухни не было.







Заведения с блюдами стран Юго-Восточной Азии — сегодня наиболее популярное у рестораторов направление развития. Так, в этом году на Коммунистической уже открылась вьетнамская закусочная Pho (и вскоре должна начать работать ещё одна точка под этим названием на Ленина). В середине октября компания Дениса Иванова открыла в холле отеля «Азимут» первое заведение своего нового проекта Aziatish. Сам Яковлев уже на этой неделе собирается открыть в здании гостиницы «Центральная» заведение с «димсамами» (китайскими пельменями) и «бао» (паровыми булочками).