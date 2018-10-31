В Академгородке на месте книжного магазина откроется первое вьетнамское кафе
Кафе Kung Pho появится в здании на Морском проспекте
Кафе Kung Pho заработает в Советском районе, на Морском проспекте. Это третья точка сети и первое заведение вьетнамской кухни в этой части города.
Информацию том, что сеть Kung Pho планирует открыть своё третье заведение в Академгородке, НГС подтвердил её совладелец и руководитель Вячеслав Яковлев. По его словам, заведение разместится на первом этаже в здании, где раньше работал магазин «Академкнига» (Морской проспект, 22).
«Открыться планируем через пару недель», — уточнил ресторатор.
Kung Pho — первый новосибирский сетевой проект вьетнамской быстрой еды, работающий с конца 2017 года. Сейчас в сети два заведения (на улице Горького, второе — в ТРЦ «Галерея Новосибирск»). Кроме этой сети Яковлеву принадлежат (в партнерстве) также сеть русской кухни «Мамин Сибиряк» и бары Twiggy, «Джек Лондон» и Friends.
Сейчас, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает девять заведений, в кулинарной специализации которых указана вьетнамская кухня, и почти все они расположены в центре города по линии метро. В Советском районе ни сейчас, ни ранее ресторанов этой кухни не было.
Заведения с блюдами стран Юго-Восточной Азии — сегодня наиболее популярное у рестораторов направление развития. Так, в этом году на Коммунистической уже открылась вьетнамская закусочная Pho (и вскоре должна начать работать ещё одна точка под этим названием на Ленина). В середине октября компания Дениса Иванова открыла в холле отеля «Азимут» первое заведение своего нового проекта Aziatish. Сам Яковлев уже на этой неделе собирается открыть в здании гостиницы «Центральная» заведение с «димсамами» (китайскими пельменями) и «бао» (паровыми булочками).
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Стас Соколов
Фото автора