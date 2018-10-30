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На Красном проспекте откроется самый большой детский травмпункт — на него потратят 7 миллионов

Старое помещение травмпункта стало слишком тесным

Травмпункт будет работать по адресу Красный проспект, 3
Травмпункт будет работать по адресу Красный проспект, 3

В Центральном районе Новосибирска появится самый большой в городе детский травмпункт — его сделают в детской клинической больнице скорой медицинской помощи.


Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, ради травмпункта потратят почти 7,2 миллиона рублей — это начальная цена договора. На эти средства планируется провести капитальный ремонт помещений в существующем детском травмпункте и переместить клинико-диагностическую лабораторию.


«[В контракт] входит локальный ремонт двух помещений. Губернатор был в больнице, показали ему проблему, в которой помещение травмпункта было достаточно стеснено. Мы будем их (помещения. — Прим. ред.) готовить с нуля. 


Там, где была лаборатория, будет помещение детского травмпункта, самого большого детского травмпункта в городе. 


Мы заботимся в первую очередь о комфорте детей, матерей и так далее», — пояснил НГС главный врач городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.


Пока контракт находится в стадии приёма заявок на участие. Аукцион будет проведён 23 ноября.


В конце декабря 2010 года в Новосибирск прибыл уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов — он посетил городскую детскую клиническую больницу скорой помощи на Красном проспекте, 3, а также другие больницы и несколько детских домов. Во время своего визита он оценил состояние больниц как ущербное. 


Во время визита в 2015 году Астахов отметил, что рекомендации были исполнены, а сами больницы получили от него положительную оценку.


В начале ноября 2017 года стало известно, что Новосибирская область получит в госсобственность Центральную клиническую больницу СО РАН в Академгородке — на её ремонт потребуется 150 миллионов рублей

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