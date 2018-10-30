«Задача была — не просто выжить»: новосибирец решил питаться на тысячу рублей в месяц

На эксперимент его вдохновили власти, заявившие, что можно тратить на еду всего 3,5 тысячи

Максим Чвилев устроил эксперимент на 30 дней — он решил питаться месяц на тысячу рублей

В октябре 29-летний менеджер из Новосибирска Максим Чвилев начал эксперимент — он решил прожить месяц, потратив на еду всего тысячу рублей. Он рассказал НГС, что оказалось самым сложным в этом испытании.







Новосибирец Максим Чвилев работает менеджером по продаже прицепов, и, по его словам, может не экономить на вкусной еде. Он решил начать эксперимент после того, как услышал мнение, что можно хорошо питаться и на 3,5 тысячи рублей в месяц. Так накануне заявила министр труда Саратовской области Наталья Соколова, правда, уволенная после этого выступления.







«Я решил пойти дальше и доказать, что можно и на тысячу рублей прожить прекрасно. Было бы сложнее, если бы я не умел готовить, потому что из таких продуктов [трудно] придумать что-то новое.





Эксперимент состоял не в том, чтобы просто выжить, а чтобы нормально полноценно питаться, как обычный человек, и баловать себя какими-то вкусными блюдами», — объяснил корреспонденту НГС Максим Чвилев.











Он отметил, что его исследование касается только еды — в других бытовых тратах он себя не ограничивал.







В первый день эксперимента, 8 октября, он поехал в гипермаркет и купил еды сразу на месяц — в основном крупы, макароны, суповые наборы и картофель. Новосибирец отметил, что купил и фарш из мяса птицы на 100 рублей, но он оказался несъедобным — как подчеркнул Чвилев, на эти деньги можно было купить ещё яиц, суповых наборов или овощей.











«Присоединиться никто [не захотел]. Я создавал в "Инстаграме" опрос, и 90 с лишним процентов сказали, что вообще невозможно прожить [на тысячу] или питаться одним “Дошираком” и “Роллтоном”. На самом деле это, конечно, не так.







Я живу с девушкой, но она не согласилась участвовать в эксперименте, к сожалению, поэтому я один [его начал]», — рассказал Чвилев, добавив, что и кота не подверг испытанию.









По его словам, самым сложным оказалось перестроиться с обычного режима на столь экономный, а также лишиться белковых продуктов, особенно мяса, фруктов и овощей. Также он отказался и от угощений родственников и друзей.











Испытание закончится ровно через 30 дней после начала — 7 ноября. Этот день, по словам Максима Чвилева, он уже ждёт с нетерпением — как и похода в ресторан. Уже сейчас Чвилев похудел на 4 килограмма — однако ему пришлось на время бросить походы в тренажёрный зал, так как на спорт уже «не хватает калорий».







В этом году ещё четверо сибиряков устроили себе эксперимент — они прожили месяц на 10 тысяч рублей, правда, до финала дошли не все. Журналист НГС узнал у участников, изменились ли их вес и самочувствие, на каком этапе захотелось мяса и будут ли они дальше жить, распределяя бюджет таким же образом.

