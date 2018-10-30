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В сквере за оперным театром начали пилить деревья

Весной здесь восстановят цветник

В сквере должны спилить 64 дерева
В сквере должны спилить 64 дерева


«Горзеленхоз» начал восстанавливать сквер за оперным театром в Новосибирске — сейчас здесь уже пилят деревья.


«Запланировано снести 64 больных, сухостойных, имеющих многочисленные изломы и потерявших декоративный вид дерева, провести санитарную и омолаживающую обрезку 58 деревьев. Весной на территории сквера высадят 40 деревьев и более 100 кустарников, восстановят центральный цветник, где будет высажено 1200 цветов», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Помимо этого, в сквере планируется восстановить пешеходные дорожки.


«Работы уже начались. Работы ведутся в рамках озеленения. Частично будут восстановлены тротуары», — коротко прокомментировал корреспонденту НГС директор МКУ «Горзеленхоз» Александр Сумин.


Также в сквере хотят восстановить тротуары 
Также в сквере хотят восстановить тротуары 


Сквер восстановят следующей весной 
Сквер восстановят следующей весной 


Также здесь разобьют цветник
Также здесь разобьют цветник


В июле в честь 125-летия Новосибирска власти решили восстановить сквер у ГПНТБ: в специально установленных габионах планировалось высадить 3100 петуний. 

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