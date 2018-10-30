В сквере за оперным театром начали пилить деревья
Весной здесь восстановят цветник
«Горзеленхоз» начал восстанавливать сквер за оперным театром в Новосибирске — сейчас здесь уже пилят деревья.
«Запланировано снести 64 больных, сухостойных, имеющих многочисленные изломы и потерявших декоративный вид дерева, провести санитарную и омолаживающую обрезку 58 деревьев. Весной на территории сквера высадят 40 деревьев и более 100 кустарников, восстановят центральный цветник, где будет высажено 1200 цветов», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Помимо этого, в сквере планируется восстановить пешеходные дорожки.
«Работы уже начались. Работы ведутся в рамках озеленения. Частично будут восстановлены тротуары», — коротко прокомментировал корреспонденту НГС директор МКУ «Горзеленхоз» Александр Сумин.
В июле в честь 125-летия Новосибирска власти решили восстановить сквер у ГПНТБ: в специально установленных габионах планировалось высадить 3100 петуний.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова