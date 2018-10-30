Пассажиры заперли таксиста в багажнике и поехали кататься по городу — их до сих пор не нашли

Перед этим они отобрали у пострадавшего выручку и телефон

Таксисту удалось открыть багажник, выбраться из него и сообщить о случившемся коллегам

Утром в понедельник, 29 октября, в Дзержинском районе Новосибирска два вооружённых пассажира напали на таксиста компании «Гранд Авто», засунули его в багажник и увезли на левый берег.







В 4:44 в службу заказа такси позвонили клиенты, которые попросили забрать их с остановки на Хилокской, 3 и увезти в Дзержинский район, рассказал корреспонденту НГС руководитель компании «Гранд Авто» Юрий Строев.







По его словам, на заказ приехал Nissan Almera. В 5:03 в машину сели двое мужчин, и таксист повёз их к вещевому рынку в Дзержинском районе. Когда такси остановилось в безлюдном месте, пассажиры напали на 47-летнего водителя.







«Приставляют ему к горлу нож, забирают у него <...> личные вещи, забирают мобильный телефон служебный, выручку. Его под угрозой применения [насилия] и нанесения ножевого ранения перемещают в багажник, там запирают, в багажном отделении, и осуществляют передвижение по городу в течение достаточно длительного периода времени», — описал преступление руководитель компании «Гранд Авто».







По его словам, во время поездки у таксиста получилось открыть багажник изнутри. Когда машина остановилась в Кировском районе, он выбрался из багажного отделения и попытался поймать попутку. Но ему это не удалось — никто из водителей так и не остановился. Тогда таксист дошёл до банкомата и снял деньги с карты, которую налётчикам не удалось найти, поскольку она лежала глубоко в кармане. После этого он сел на общественный транспорт, доехал до офиса и сообщил о случившемся своему начальству. К этому времени было уже около 9 утра.





В итоге представители компании с помощью системы ГЛОНАСС отследили, где находится угнанный «Ниссан», и дистанционно заблокировали его двигатель. После этого сотрудники «Гранд Авто» вместе с полицейскими выехали на место — в гаражную зону в районе дома № 82/2 на улице Сибиряков-Гвардейцев.







«В результате мы машину обнаруживаем. Машина повреждена. Видимо, когда мы заблокировали двигатель, они в отчаянии начали ломать навигационное оборудование, искать, выдирать переключатели подрулевые и так далее и так далее, ну и несколько ударов нанесли по заднему сиденью ножом либо [другим] колюще-режущим предметом», — пояснил Юрий Строев.







Он добавил, что сейчас представители компании тесно работают с отделами полиции Кировского и Дзержинского районов и надеются, что они найдут напавших на таксиста людей.







«Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ — это "разбой". Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и установление личностей злоумышленников», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В Новосибирске это далеко не первый случай нападения на таксистов. В сентябре в городе похоронили 43-летнего таксиста Дмитрия Малеева — по версии следствия, мужчину задушил его клиент. А одним из самых громких и загадочных происшествий последних лет стала смерть 52-летней таксистки — её тело с синяками и переломами обнаружили в машине на Бугринском мосту.

