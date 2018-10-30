Складывали пазл — выиграли пазл: новосибирцы победили в чемпионате Европы по сбору мозаики
Участники собрали почти 20 тысяч деталей за 24 часа
В минувшие выходные команда из Новосибирска Siberian Team выиграла чемпионат Европы по сборке пазлов, который проходил в бельгийском городе Аню.
«Это был 24-часовой марафон. То есть сутки мы собирали. <…> В команде может быть до 12 человек. За столом одновременно могут собирать 4 человека. Потом люди могут меняться в любой момент. Главное условие — четверо за столом. <…> Затем нам выдают первый пазл на 500 деталей, его собираем. Тут же несемся собирать второй пазл. Это марафон, который не заканчивается. Перерыва никакого нет. И нужно собрать как можно больше», — рассказала корреспонденту НГС участница команды Siberian Team Наталья Комарова.
За сутки новосибирской команде из 11 участников удалось собрать
«Нам подарили целую гору пазлов и игр всяких. Да, там целая гора всяких пазлов», — отметила Комарова.
«У нас три раза в неделю были тренировки. И плюс у нас за недели три до марафона мы собирались и 12 часов собирали. То есть у нас такой мини-марафон был. Пробовали свои силы», — пояснила Наталья.
Вторая команда из Новосибирска — Siberian puzzler — заняла третье место с результатом
В сентябре в Новосибирске прошёл чемпионат для любителей фастфуда. Его выиграл мужчина, который съел шесть бургеров за 18 минут.
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Александра Трофименко
Фото и видео предоставлены участниками команды Siberian Team