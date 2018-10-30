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Складывали пазл — выиграли пазл: новосибирцы победили в чемпионате Европы по сбору мозаики

Участники собрали почти 20 тысяч деталей за 24 часа

Участники команды устраивали 12-часовые мини-марафоны, чтобы подготовиться к чемпионату
Участники команды устраивали 12-часовые мини-марафоны, чтобы подготовиться к чемпионату


В минувшие выходные команда из Новосибирска Siberian Team выиграла чемпионат Европы по сборке пазлов, который проходил в бельгийском городе Аню.


«Это был 24-часовой марафон. То есть сутки мы собирали. <…> В команде может быть до 12 человек. За столом одновременно могут собирать 4 человека. Потом люди могут меняться в любой момент. Главное условие — четверо за столом. <…> Затем нам выдают первый пазл на 500 деталей, его собираем. Тут же несемся собирать второй пазл. Это марафон, который не заканчивается. Перерыва никакого нет. И нужно собрать как можно больше», — рассказала корреспонденту НГС участница команды Siberian Team Наталья Комарова.



За сутки новосибирской команде из 11 участников удалось собрать 19 682 детали. По словам Натальи, на чемпионате участники собирают пазлы бельгийской фирмы. Изображения попадаются очень разные: природа, диснеевские персонажи, архитектура. Никто заранее не отбирает их по сложности или тематике.


«Нам подарили целую гору пазлов и игр всяких. Да, там целая гора всяких пазлов», — отметила Комарова.


Победители получили в подарок пазлы
Победители получили в подарок пазлы


«У нас три раза в неделю были тренировки. И плюс у нас за недели три до марафона мы собирались и 12 часов собирали. То есть у нас такой мини-марафон был. Пробовали свои силы», — пояснила Наталья.


Вторая команда из Новосибирска — Siberian puzzler — заняла третье место с результатом 16 770 деталей. Всего в марафоне приняли участие 128 команд со всего мира.


В сентябре в Новосибирске прошёл чемпионат для любителей фастфуда. Его выиграл мужчина, который съел шесть бургеров за 18 минут.

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