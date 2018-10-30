«Почему другие будут страдать?»: мама юной сибирячки — о сборе денег в детсадах на театры и цирк

Наша коллега Анастасия Гетьман считает, что такие спектакли вообще стоит запретить, чтобы не травмировать психику ребенка

Родители самых маленьких новосибирцев снова окунулись в привычный ритм: сходить в детсад на собрание, заплатить, поспорить с другими родителями, сдать 200 рублей на театр\мыло\игрушки — и так по кругу. Недавно новосибирцы рассказали НГС, что сбрасываться приходится даже на свадьбу нянечки — если отказаться от этих платежей, наказывают воспитателей. Наша коллега и мама 3-летней сибирячки Анастасия Гетьман описывает еще одну проблему, с которой столкнулась на родительском собрании: сборах денег на выездные театры и цирк, которые готовы приехать в любой детсад за скромную плату. Анастасия уверена, что такие спектакли вообще стоит запретить, чтобы не травмировать психику ребенка.







«В пятницу я ходила на собрание в детский садик, и с тех пор меня не покидают мысли о театре. Еще до собрания меня волновал вопрос бесконечных хаотично появляющихся объявлений в стиле магазинов "всё по 150 рублей". Театр, цирк, фотосессия. Кому сдавать эти 150 рублей? А как быть, если я готова доплатить, чтобы моему ребенку не показывали выездной цирк с беззубыми или как-то иначе страдающими обезьянами, даже если у них есть прививки? Что делают с детьми, родители которых не заплатили за театр и беззубых обезьян? Как избавиться от необходимости постоянно держать в фокусе сдачу каких-то 150 рублей? Какая-то вечная бессмысленная бесячая суета.







Как везде, конечно же, у нас в садике есть попечительские взносы, и я полностью их поддерживаю и плачу, потому что на них в группу покупают воду, мягкую туалетную бумагу, новый ковер, игрушки — то есть делают жизнь моего ребенка лучше.





Но театры и цирк, которые, очевидно, не для всех, делают жизнь моего ребенка хуже, потому что я хочу, чтобы дочь росла в атмосфере любви и уважения, а не наблюдала в три года, как одни дети хвастаются, что им показали беззубую обезьяну, а другие плачут, что у них не было такой возможности.





А потом неизбежно появятся всякие унижающие кого-то шаблоны общения. В общем, всё это плохо. И, конечно, я буду стараться не забыть заплатить за все эти театры, чтобы мой ребенок не оказался в группе тех, кого не взяли. Но быть в любой из этих групп плохо с точки зрения воспитания малыша.







На собрании объявили, что театр к нам будет приезжать два раза в месяц и надо сдавать по 300 рублей. Хаоса стало меньше. Но я спросила, что делают с детьми, родители которых не сдали на театр. Воспитатель сказала, что не может их водить со всеми. Я предложила тогда вообще отказаться от театров, чтобы всем было комфортно. И услышала в ответ (не от воспитателя): "Почему другие дети будут страдать?" К сожалению, на собраниях в садиках у меня не такие стройные мысли, как в текстах, поэтому вместо того, чтобы рассказать внятно и жестко про человеколюбие и атмосферу уважения, я начала мямлить, что я-то могу заплатить, но наверняка есть те, кто не может, и о них надо подумать. Только одна мама в ответ на это предложила выяснить, сколько людей не может или не хочет платить, и, может, мы всей группой будем платить за них. Идеальное решение, но никто нас в этом не поддержал и руки никто не поднял (я уверена, что от стеснения).







И теперь я никак не могу избавиться от этой фразы "Почему другие будут страдать?". Если одни ходят в театр, а другие нет, то вторые будут страдать с большой вероятностью.





А вот если никто не ходит, от чего дети будут страдать? Какой-то неосознаваемый очень мелочный способ самореализоваться за счет трехлетних малышей за 300 рублей в месяц. Если у тебя есть 300 рублей, подкопи пару месяцев и своди ребенка в приличный театр, а без балагана, который разъезжает по садикам (не видела этот театр и, может, ошибаюсь, но предполагаю, что там не первый состав НОВАТа привозит "Золушку"), ребенок уж как-нибудь проживет и страдать не будет. А, если хочется, чтобы ребенок смотрел театр в садике, может, стоит подумать, какого человека мы хотим воспитать и вырастить, как на него повлияет не только само представление, но и ситуация, которая происходит вокруг. Не сложно же привезти театр и заплатить лишних 10–20 рублей, это будет даже не оплата за чужого ребенка, а для того, чтобы твой с детства видел хорошее отношение ко всем.







Не хочу сказать ничего плохого про родителей и воспитателей нашей группы. Не вижу никакого ада в чате. И уверена, что такая штука с театром и детьми, которые почему-то будут страдать, происходит от инерции. Если бы все немножечко подумали, то вопрос решился бы так, чтобы все дети чувствовали себя хорошо независимо от того, есть ли у их родителей 300 рублей. А я чувствую себя той беззубой обезьяной из цирка — всё понимаю, а как правильно сказать и добиться результата, не знаю. На работе я в таких случаях пытаюсь поговорить с каждым отдельно и добиться перемен постепенно, потому что знаю, что не сильна надевать образ Ленина на броневике. Но тут 30 незнакомых людей, которые вряд ли согласятся со мной встречаться за чашечкой кофе, чтобы обсудить театр».







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