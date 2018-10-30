Смотри под ноги: МЧС предупредило пешеходов об опасном гололеде

Завтра в Новосибирске будет -3... -5 градусов





МЧС выпустило обращение к новосибирцам, в котором предупредило о гололёде и попросило выходить из дома заранее, чтобы не спешить.





«Пешеходам важно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться. Пожилым людям лучше пользоваться тростью, не занимать руки тяжелыми сумками и не держать руки в карманах. Такое движение поможет контролировать положение тела и избежать падения.





На период гололёда подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе или используйте специальные противоскользящие приспособления для обуви»,





— отмечается в сообщении ведомства.





Сотрудники МЧС объяснили свое предостережение неустойчивой погодой с осадками и перепадами температур.





В частности, сейчас, по информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске +2,2 градуса. При этом завтра ночью и днём ожидается -3...-5 градусов. О минусовых температурах в середине недели синоптики предупреждали накануне.





В своём предупреждении МЧС также обращается к автовладельцам, подчёркивая, что особо сложной обстановка может быть на трассах.





«Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения (скоростной режим, дистанцию, сигналы светофора). Автолюбителям, кто не успел "переобуть" технику в качественную зимнюю резину, необходимо это сделать. Помните также, что ваша безопасность во многом зависит от технического состояния вашего автомобиля», — подчёркивают спасатели.





В МЧС также рекомендуют частным лицам при сильном гололёде или снежных заносах отказаться от дальних поездок и путешествий.