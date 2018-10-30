Как медом намазано: урожай рябины и ранеток вызвал в Новосибирск голодных снегирей

Птицы гнездятся в лесах вблизи Новосибирска, а с наступлением холодной погоды возвращаются в город





В Новосибирск на зиму вернулись снегири — орнитологи рассказали, что в холодные месяцы птицы предпочитают кормиться в населённых пунктах.



Орнитолог Алексей Яновский сообщил, что наблюдал снегирей в Советском районе города.







«Снегири гнездятся в окрестных лесах. Они никуда не улетали. Я уже несколько недель их слышу и вижу в окрестностях Академгородка. К зиме в населённых пунктах они появляются вместе с выпадением снега.





Это связано с тем, что в городе много кормовых растений: семена ясеня, семена сирени, ягоды рябины и ранетки. Благодаря этим растениям снегири и появляются на зиму в городах»,





— пояснил орнитолог Алексей Яновский.



О том, что в городе заметили снегирей, сообщили и волонтёры Центра реабилитации диких животных.



В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг. А одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

