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Как медом намазано: урожай рябины и ранеток вызвал в Новосибирск голодных снегирей

Птицы вернулись в город, чтобы прокормиться в холодную погоду

Птицы гнездятся в лесах вблизи Новосибирска, а с наступлением холодной погоды возвращаются в город
Птицы гнездятся в лесах вблизи Новосибирска, а с наступлением холодной погоды возвращаются в город


В Новосибирск на зиму вернулись снегири — орнитологи рассказали, что в холодные месяцы птицы предпочитают кормиться в населённых пунктах.

Орнитолог Алексей Яновский сообщил, что наблюдал снегирей в Советском районе города.


«Снегири гнездятся в окрестных лесах. Они никуда не улетали. Я уже несколько недель их слышу и вижу в окрестностях Академгородка. К зиме в населённых пунктах они появляются вместе с выпадением снега. 


Это связано с тем, что в городе много кормовых растений: семена ясеня, семена сирени, ягоды рябины и ранетки. Благодаря этим растениям снегири и появляются на зиму в городах», 


— пояснил орнитолог Алексей Яновский.

О том, что в городе заметили снегирей, сообщили и волонтёры Центра реабилитации диких животных.

В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг. А одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

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