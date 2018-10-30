Дедушке с баяном запретили играть в метро по вечерам. На него пожаловались продавцы колготок

Владимир Веретенников играет в метро уже несколько лет

«Дедушке с баяном» — известному новосибирскому уличному музыканту Владимиру Веретенникову — запретили вечером играть в метро из-за жалоб продавцов киосков — в метрополитене объяснили, что музыкант нарушил график работы.







«Мне разрешают, но по нечётным [дням] с 10 до 13. А раньше было [можно играть] и чётные, и нечётные, — рассказал Владимир Веретенников НГС. — Там киоск рядышком, не то колготки, не то вещи какие-то продают. Продавщица сказала, что я мешаю ей, лишние две мелодии играю, которые ей не нравятся».







По его словам, раньше можно было играть и вечером, то есть передвинуть утренние часы на вторую половину дня, если «оформлял какие-то санаторно-курортные карты, сдавал какие-то анализы». Но после жалобы продавцов руководство метрополитена решило, что «придется подвинуться». Теперь Владимир Веретенников играет в метро только по нечётным числам с 10 до 13. «Но без проблем. Я никаких претензий не имею. Спасибо, что разрешают, спасибо, что сижу в тепле, ну а здесь (возле «Универсама» на Ленина. — Прим. ред.), пока не очень холодно, решил прийти и поиграть ещё».







Однако в метрополитене утверждают, что график музыканту не меняли, — просто он его нарушил, а выяснилось это после случайной проверки.





«Разрешение его действует только на нечетные дни. Не по дням недели, а нечетные числа. Он по-прежнему может играть в метро, сколько хочет, но только по правилам, которые согласовал с метрополитеном, — объяснили в пресс-службе метро. — Там рядом находится магазин, стали люди жаловаться, что играет очень шумно. А у нас как раз комиссия есть, которая регулярно обходит. Поступила жалоба, что шумно. И выяснилось, что раньше [играл] через день, а теперь каждый день. То есть дедушка нарушал правила».





В мае Владимир Веретенников поднялся на сцену оперного театра, чтобы в компании с мэром Анатолием Локтем вручить «Народную премию НГС» лучшему торговому центру. На следующий день мэр спустился к нему в метро, чтобы послушать в исполнении музыканта отрывок песни «Родимая наша земля».