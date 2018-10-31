Эти жуткие ночи: обзор самых интересных вечеринок к Хеллоуину в Новосибирске

Квартал в стиле Кинга, танцы с вурдалаками и ужасы Музея смерти

C минувших выходных новосибирские заведения начали отмечать Хеллоуин. Большая часть вечеринок выпала на 27 и 28 октября, но те, кто хотел, но не успел повеселиться в пугающих антуражах, еще не все пропустили. НГС собрал в обзоре несколько мероприятий, которые однозначно стоит посетить всем любителям ужасов.







Самый масштабный Хеллоуин — Helloween Weekend — в этом году будет проходить в лофт-парке «Подземка». Праздник приурочен ко дню рождения арт-пространства, поэтому две ночи в подземелье будут играть диджеи, выступать группы и твориться полная вакханалия. С 31-го числа в парке откроется выставка Музея мировой погребальной культуры.







Когда: 2 и 3 ноября, начало в 18:00

Где: лофт-парк «Подземка», вход от 500 рублей







«Вечер реальных упырей» в Kendrick bar. Вампирская тусовка по мотивам одноименного фильма. Организаторы проявили инициативу и даже записали видеоприглашение для гостей, которое можно найти в соцсетях.







Когда: 2 ноября, начало в 21:00

Где: Kendrick bar, бесплатно











Двор бара The Rooks на улице Коммунистической временно переименован в Castle-Rooks. Фанатам Стивена Кинга обязательно к посещению — все пространство будет стилизовано под популярные произведения писателя. Обещают много тыквенного пива и раздачу початков кукурузы. 31 октября в баре специально приглашенный гость расскажет самые жуткие легенды о Новосибирске.







Когда: 31 октября – 4 ноября, начало в 22:00, лекция о легендах города в 21:00

Где: бар The Rooks, бесплатно







Котокафе Murchim тоже не обходит стороной всеобщее веселье. Предлагается прийти в костюме кота или кота-оборотня и посмотреть фильм «Кладбище домашних животных». Организаторы предупредили, что смастерить уши и прицепить хвост — недостаточно, просят проявить фантазию. Помимо пугающей атмосферы гостям обещают безалкогольный пунш, попкорн и игру в ведьминскую шляпу.







Когда: 31 октября, начало в 18:00

Где: котокафе Murchim, вход 100 рублей в костюме первый час, дальше 1 рубль за минуту











Поиграть в квест «Тайна Дольки» можно будет в пёсокафе Dog House. Специально к Хеллоуину организаторы придумали командную игру, в которой участники раскроют все тайны собаки. Обещают разные задания, тайники и шифры. На квест необходимо записаться у администратора. Атмосфера, угощение и секретные напитки прилагаются.



Когда: 31 октября, начало в 18:00

Где: пёсокафе Dog House, вход 200 рублей первый час, дальше 2 рубля за минуту







Для любителей слушать страшные истории бар «Поток» устраивает вечеринку, где артисты театра «Красный факел» будут читать отрывки из произведения Говарда Лавкрафта. В дополнение обещают ангела и демона на входе и жуткие рассказы про науку и искусство.





Когда: 31 октября, начало в 16:30

Где: «Ситицентр», бар «Поток», бесплатно





В прошлом году специально к Хеллоуину новосибирские стилисты загримировали моделей под страшных кукол, клоунов и ведьм.