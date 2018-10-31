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К Новосибирску подходят морозы до –13 градусов

Синоптики составили прогноз погоды на середину недели

В ближайшие два дня в городе заметно похолодает и будет идти снег
В ближайшие два дня в городе заметно похолодает и будет идти снег


Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в середине недели: к городу пришёл холодный циклон, который принёс похолодание и снежную погоду.


«Мы находимся по-прежнему в циклонической системе. У нас проходят холодные фронты. Основной холодный, и мы предполагаем, что пройдёт вторичный, то есть к нам заходит холод такими квантами, порциями. И постепенно идёт захолаживание. Рекорды тепла уже кончились, а сейчас мы вступаем в ситуацию почти зимнего захолаживания. Прохождение этих фронтов будет сопровождаться осадками, в основном уже в виде снега. 31 октября и 1 ноября могут быть отдельные порывы ветра до 15–18 м/с. Температурный фон будет понижаться. Мы работаем в режиме похолодания», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Согласно прогнозу, сегодня, 31 октября, в Новосибирске ожидается небольшой снег. Температура днём будет держаться на уровне –5 градусов.


«Первого ноября, пожалуй, самый холодный день: от –3…–8 градусов мороза, а по востоку области до –13. 


Второго ноября от –4 градусов до +1 по западу области, а по востоку до –9 градусов мороза. Мы ждём, что будет короткий перерыв в осадках в ночь на 2 ноября. Поэтому там морозы будут чуть сильнее», — добавил Ренад Ягудин.


Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

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