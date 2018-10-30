В полиции объяснили, почему вечером на доме в Кировском районе висел мужчина

По информации полиции, мужчина сам объяснил, почему провёл вечер на высоте



Полиция Новосибирска объяснила, почему накануне вечером на стене дома в Кировском районе Новосибирска висел мужчина.







О том, что на стене дома № 2 на улице Виктора Уса на веревке висит мужчина, вечером 29 октября сообщили очевидцы.





«Там никакого криминала и трагизма нет.





Это промышленные альпинисты, которые выполняли свою работу. Просто люди не сразу это поняли и вызвали сотрудников полиции. Мужчина с верёвкой спустился и объяснил всё.





<…> Может быть, ему было в это время удобнее работать с баннером», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.







Очевидцы, которые наблюдали альпиниста, сообщали, что он провисел на стене дома на уровне тринадцатого этажа около часа.





В конце августа на стене кинотеатра Маяковского появилась необычная инсталляция — человек в инвалидной коляске, который запускает в небо модель самолёта.

