В полиции объяснили, почему вечером на доме в Кировском районе висел мужчина
Мужчина около часа провёл на высоте тринадцатого этажа
Полиция Новосибирска объяснила, почему накануне вечером на стене дома в Кировском районе Новосибирска висел мужчина.
О том, что на стене дома
«Там никакого криминала и трагизма нет.
Это промышленные альпинисты, которые выполняли свою работу. Просто люди не сразу это поняли и вызвали сотрудников полиции. Мужчина с верёвкой спустился и объяснил всё.
<…> Может быть, ему было в это время удобнее работать с баннером», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Очевидцы, которые наблюдали альпиниста, сообщали, что он провисел на стене дома на уровне тринадцатого этажа около часа.
В конце августа на стене кинотеатра Маяковского появилась необычная инсталляция — человек в инвалидной коляске, который запускает в небо модель самолёта.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/act54