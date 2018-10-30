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В полиции объяснили, почему вечером на доме в Кировском районе висел мужчина

Мужчина около часа провёл на высоте тринадцатого этажа

По информации полиции, мужчина сам объяснил, почему провёл вечер на высоте
По информации полиции, мужчина сам объяснил, почему провёл вечер на высоте


Полиция Новосибирска объяснила, почему накануне вечером на стене дома в Кировском районе Новосибирска висел мужчина.


О том, что на стене дома № 2 на улице Виктора Уса на веревке висит мужчина, вечером 29 октября сообщили очевидцы.


«Там никакого криминала и трагизма нет. 


Это промышленные альпинисты, которые выполняли свою работу. Просто люди не сразу это поняли и вызвали сотрудников полиции. Мужчина с верёвкой спустился и объяснил всё. 


<…> Может быть, ему было в это время удобнее работать с баннером», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Очевидцы, которые наблюдали альпиниста, сообщали, что он провисел на стене дома на уровне тринадцатого этажа около часа.


В конце августа на стене кинотеатра Маяковского появилась необычная инсталляция — человек в инвалидной коляске, который запускает в небо модель самолёта.

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